Путин в новогоднюю ночь будет смотреть поздравление Путина. Прямо как самый обычный россиянин! 🇷🇺

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Петр Ковалев / ТАСС

Владимир Путин решил повторить за президентом Украины Владимиром Зеленским. Тот на конференции послов благодаря ошибке в монтаже оказался и выступающим, и зрителем (поулыбался и покивал сам себе).

Тем временем российский лидер, как выяснилось из интервью передаче «Москва. Кремль. Путин», собирается провести Новый год так же, как и многие россияне. То есть за просмотром новогоднего обращения президента: «Ну что же, [собираюсь] сидеть вместе с близкими, встречать Новый год. Слушать президента! Поздравление президента», — сказал Путин.

Президент не уточнил, собирается ли он улыбаться и одобрительно кивать самому себе, как Зеленский. Зато рассказал, что «отчасти» сам выбирает подарки внукам, даже несмотря на то, что по магазинам не ходит. «Сейчас есть возможность другими способами что-то выбрать, — заявил президент. — И я стараюсь это делать сам и надеюсь, что [внукам] это понравится».

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что глава государства планирует отдохнуть в первые дни каникул (не в тайге ли?). Хотя в рождественскую неделю Путину, скорее всего, придется поработать — в том числе, отметил Песков, из-за «тревожной обстановки в Европе».

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