Зеленский разорвал пространственно-временной континуум и выступил перед самим собой. Зеленский № 2 слушал, улыбался и кивал

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Путин: улыбается и смеется, когда речь заходит о его двойниках

Зеленский: буквально находится в двух местах одновременно, еще и кивает сам себе!

Президент Украины Владимир Зеленский в День дипломатической службы выступил на конференции послов «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства».

Благодаря магии монтажа президент оказался и выступающим, и благодарным слушателем. Зеленский на сцене поздравлял участников саммита, отмечая, что «Украина вас видит, Украина вас ценит, Украина на вас рассчитывает» (и с Новым годом тоже поздравил). А Зеленский в зале в это время улыбался и кивал.

Кадры его выступления выложили в официальном телеграм-канале офиса Зеленского. Ошибку монтажа в посте никак не прокомментировали.

С Новым годом!

Что делает Путин, когда слышит о своих двойниках? Улыбается и смеется Тина Канделаки задала острые как бритва вопросы Дмитрию Пескову. А тот чуть не проговорился!

С Новым годом!

Что делает Путин, когда слышит о своих двойниках? Улыбается и смеется Тина Канделаки задала острые как бритва вопросы Дмитрию Пескову. А тот чуть не проговорился!

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