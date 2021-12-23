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Путин и Шойгу в тайге во время сентябрьского похода Scanpix / LETA

Владимир Путин дважды за год съездил в тайгу вместе с министром обороны Сергеем Шойгу. Ростуризм даже объявил о создании тематического маршрута по местам отдыха президента, объяснив это повышенным интересом к региону со стороны российских граждан. Тем не менее в воздухе повис вопрос: почему Путин все время берет с собой Шойгу, но не премьер-министра Михаила Мишустина?

Российский лидер наконец объяснился на ежегодной большой пресс-конференции. Его ответ (как же мы удивлены!) оказался анекдотом: «Помните старый еврейский анекдот? „А кто в лавке-то останется?“ Кто работать-то будет?».

Кроме того, Путин рассказал, что любимчиков в правительстве у него нет и быть не может. А вот Сибирь он обожает за «уникальную экосистему». Недаром в 2019 году во время другого такого похода президент выкопал куст брусники и увез с собой сувенирную шишку. А самих сибиряков Путин назвал «золотым фондом России» (ну и в чем он не прав).

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