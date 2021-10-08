Россияне смогут пройти там, где ступал Путин. Для этого нужно будет отправиться в тайгу (но без Шойгу!)

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Scanpix / LETA

Владимир Путин и Сергей Шойгу отправляют россиян в Сибирь — на прогулки по тайге. Президент и министр обороны совершили несколько таких походов и, если верить Ростуризму, резко повысили интерес к региону. Поэтому в федеральном агентстве решили: пора создать специальный президентский маршрут, позволяющий пройти тропками Путина.

«Очень много запросов туристов поступает о том, где путешествует наш президент — люди видят уникальные места по телевизору и тоже хотят там побывать, узнать лучше свою страну, — передает ТАСС со ссылкой на Ростуризм. — Поэтому Ростуризм и ведущие туроператоры России выступили с инициативой создания нового национального туристического маршрута по местам, где любит отдыхать президент. Проект такого маршрута будет рассмотрен на ближайшем экспертном совете Ростуризма в этом году».

Кроме того, представители Ростуризма пообещали сделать президентский маршрут максимально комфортным: «Такой маршрут будет обустроен по всем правилам и стандартам. Цель — сделать так, чтобы человек знал о наличии маршрута, мог получить по нему исчерпывающую информацию, а начав по нему следовать — остался доволен всем, от туалета до отличного гида, от комфортного автобуса и места размещения до системы навигации и точек показа».

Звучит великолепно! В целом можно рассчитывать на то, что Путин будет гулять по тайге с Шойгу даже чаще, чем сейчас. Так что ждем новых фотографий.

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