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Можно бесконечно смотреть на три вещи 👀
Как горит огонь, как Путин гуляет с Шойгу по тайге — и как извергается вулкан Фаградальсфьядль в Исландии
1 минута
14:03, 22 марта 2021
В Исландии
проснулся вулкан Фаградальсфьядль
. К счастью, никто не пострадал, угрозы для поселений или объектов инфраструктуры тоже нет. При этом в первые часы извержения лава разлилась по площади более одного квадратного километра, это примерно 200 футбольных полей. Само собой, извержение снимали на фото и видео, в том числе с дронов. Кадры получились такие, что захотелось написать в заголовке «посмотрите прямо сейчас» (но мы сдержались). А если серьезно, то видео и правда впечатляет, особенно часть с пролетом над извергающимся жерлом в слоу-мо.
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