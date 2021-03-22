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шапито

Можно бесконечно смотреть на три вещи 👀 Как горит огонь, как Путин гуляет с Шойгу по тайге — и как извергается вулкан Фаградальсфьядль в Исландии

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В Исландии проснулся вулкан Фаградальсфьядль. К счастью, никто не пострадал, угрозы для поселений или объектов инфраструктуры тоже нет. При этом в первые часы извержения лава разлилась по площади более одного квадратного километра, это примерно 200 футбольных полей. Само собой, извержение снимали на фото и видео, в том числе с дронов. Кадры получились такие, что захотелось написать в заголовке «посмотрите прямо сейчас» (но мы сдержались). А если серьезно, то видео и правда впечатляет, особенно часть с пролетом над извергающимся жерлом в слоу-мо.
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