В Исландии проснулся вулкан Фаградальсфьядль Посмотрите на его извержение

Вечером 19 марта на полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии началось извержение вулкана Фаградальсфьядль. Он расположен примерно в 30 километрах от столицы страны Рейкьявика.

VF.IS / Reuters / Scanpix / LETA

По данным Reuters, на месте извержения образовалась трещина длиной от 500 до 700 метров, из которой бьет лава высотой до 100 метров. В первые часы извержения лава разлилась на площади более одного квадратного километра (или около 200 футбольных полей).

Icelandic Coast Guard / AFP / Scanpix / LETA

Icelandic Coast Guard / AFP / Scanpix / LETA

Как отмечается, вулканической активности в этом районе не наблюдалось с 12 века. Извержению предшествовала серия из более чем 40 тысяч мелких землетрясений, зарегистрированных на полуострове в последние четыре недели.

По данным метеорологического бюро Исландии, извержение не представляет опасности для населения и объектов инфраструктуры.

Власти не стали закрывать единственный международный аэропорт страны Кеблавик, расположенный в столице. Каждая авиакомпания самостоятельно принимает решение о выполнении рейсов. О задержках в авиасообщении в районе извержения вулкана не сообщалось.

Весной 2010 года на юге Исландии произошло мощное извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль, из-за чего в апреле-мае было приостановлено авиасообщение в северной Европе. Из-за отмены рейсов авиакомпании потеряли не менее 200 миллионов долларов.