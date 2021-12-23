Владимир Путин выступил адвокатом Деда Мороза. А потом поблагодарил за возможность править Россией

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Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции объявил себя адвокатом Деда Мороза. Президент отвечал на вопрос журналиста вологодской газеты «Красный север» Артема Виловатых. Тот рассказал, что петербургский юрист якобы подал в суд на Деда Мороза за то, что сказочный дед вот уже 23 года не исполняет желания истца. Виловатых счел это простой попыткой «словить хайп».

Вопрос задел Путина за живое: президент вспомнил, что, знаете ли, тоже своего рода юрист — и тоже родом из Санкт-Петербурга: «Могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам».

Путин посоветовал коллеге «проанализировать свое поведение» и, возможно, найти причину того, что «мешает Деду Морозу его одаривать к новогодним праздникам». «Это будет основная линия защиты», — заявил президент. И добавил: «Ну а что касается хайпа, главное, чтобы он не был злым».

Кроме того, Путин подчеркнул, что его отношения с Дедом Морозом строятся «благообразным образом». Президент благодарен ему за возможность править страной и встречаться с журналистами. Народу президент тоже благодарен.

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На пресс-конференции Путина журналистов обрабатывают частицами серебра — якобы так безопаснее. Жаль, в этом нет никакого смысла!

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На пресс-конференции Путина журналистов обрабатывают частицами серебра — якобы так безопаснее. Жаль, в этом нет никакого смысла!

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