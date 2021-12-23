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Наталья Колесникова / AFP / Scanpix / LETA

Нельзя просто так взять и попасть на ежегодную большую пресс-конференцию Владимира Путина в Манеже… Сперва нужно пройти обработку частицами серебра на входе, а после воспользоваться специальной защитной маской с «обработкой антибактериальным раствором наносеребра» (маски разложили прямо на креслах в конференц-зале). Вот только в борьбе с распространением коронавируса это не поможет. Вообще.

Впрочем, пресс-секретарь управляющего делами главы государства Елена Крылова убеждена в обратном: «Особое внимание при подготовке пресс-конференции нашими специалистами было уделено санитарно-эпидемиологическим требованиям. <…> [В Манеже установлен] уникальный прибор, который специально будет обрабатывать серебром всех входящих журналистов на пресс-конференцию. <…> Это абсолютно безопасно, наоборот, я бы сказала, это даже полезно».

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Серебро действительно используется в современной медицине, однако его антибактериальные свойства применяют в основном при ожогах. Для этого обычно на рану накладывается специальная повязка. При контакте с клетками человеческого тела у атомов серебра появляется положительный заряд, и ионы выделяются в рану.

Не вполне понятно, как должна действовать такая внешняя обработка «частицами серебра». Причем я повторюсь: в современной медицине серебро обычно используют не для борьбы с вирусами, а для борьбы с бактериями. Кроме того, мне не удалось найти никаких официальных рекомендаций от врачебных организаций или организаций здравоохранения, которые предлагали бы использовать серебро таким образом для дезинфекции (или в масках). В общем, с таким же успехом можно было просто позвать группу «Серебро». Эффективность та же, но так хотя бы веселее .

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Большая пресс-конференция Путина: уже 17-я… 😱 Президент отвечает на вопросы журналистов. Все самое интересное — в онлайне «Медузы»

Что говорил сам Путин!

Большая пресс-конференция Путина: уже 17-я… 😱 Президент отвечает на вопросы журналистов. Все самое интересное — в онлайне «Медузы»

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