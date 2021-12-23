Большая пресс-конференция Путина: уже 17-я… 😱 Президент отвечает на вопросы журналистов. Все самое интересное — в онлайне «Медузы»
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Что: ежегодная большая пресс-конференция Путина. Он отвечает в прямом эфире на вопросы журналистов в 17-й раз (совершенно верно).
Когда: начало в 12:00 по Москве.
Сколько: неизвестно, но точно очень долго. Телеканалы зарезервировали под пресс-конференцию три часа. В 2020 году пресс-конференция длилась 4,5 часа. Затем еще примерно полчаса Путин отвечал на вопросы журналистов кремлевского пула.
Где смотреть: в эфире «России 1», «России 24», Первого канала, НТВ, телеканала «Мир» и ОТР, а также на сайтах этих каналов. В эфире радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».
О чем будут спрашивать независимые СМИ: украинский кризис, отношения с Западом и новые санкции, «иноагенты», возможная ликвидация «Мемориала»*, ковид и QR-коды, преследование Навального и его сторонников.
Будут ли на пресс-конференции «иноагенты»: аккредитацию получили журналисты «Дождя»*, «Радио Свободы»* и «Медузы» (хотя в РФ десятки «иноагентов»). Также на конференцию не позвали «Новую газету», объявив, что число участников ограничено из-за пандемии. Всего в конференции участвуют около 500 человек.
* Объявлены в РФ «иноагентами» (мы указываем это по требованию властей).
По поводу инфляции: да, у нас инфляция, но она везде. И у нас еще не самая плохая ситуация, говорит Путин. Например, в США инфляция 6% — в три раза выше целевого показателя. А у нас — 8%, только в два раза выше. Действиями ЦБ я доволен, это золотая середина между ростом инфляции и разгоном экономики после кризиса.
Если вы вдруг немного запутались в ворохе цифр на социальные расходы, которые упоминал Путин, то вот тут мы писали об этом немного более подробно:
«Без всяких сомнений российский бюджет можно назвать бюджетом социальной направленности», — уверен Путин.
Путин отвечает ТАССу и несколько раз путается в миллиардах и триллионах — но рост трат на здравоохранение очевидный. В социалке расходы тоже растут. Даже в условиях пандемии выдавали деньги «не абы как и абы кому», все было нацелено на поддержку людей с небольшими доходами.
Следующий вопрос от ТАССа. Вопрос про социальные расходы. В последнее время государство их нарастило, хотя существует дискуссия о том, что они будут урезаны. Как бы вы это прокомментировали? И возможно ли дальнейшее увеличение таких расходов в условиях пандемии.
И о вакцинации, разумеется. «У нас уровень — 59,4%». Это и переболевшие, и привившиеся, говорит Путин. Но этого недостаточно — нужно 80%. Путин надеется, что этот уровень будет достигнут к концу первого квартала 2022 года.
«Сбережение народа — высшая из наших государственных задач», говорит Путин, цитируя Солженицына.
Еще только первый вопрос, а Путин уже успел упомянуть и урожаи зерновых, и 1945-й год (его — в разрезе демографии).
Путин берет табличку и зачитывает показатели — ВВП, рост промышленного производства, вот только урожай зерновых чуть меньше, но все равно хороший результат, инвестиции в основной капитал на достойном уровне, рекордные показатели в стройке — 90 миллионов кв.м — впервые в истории России. Поздравляет строителей. Средняя зарплата растет. Уровень безработицы — вообще ниже допандемийных показателей.
Короче, в экономике все в порядке.
Путин рассказывает, что весь мир борется с коронавирусом, сообщает, что в ЮАР находится группа российских специалистов, исследующих штамм омикрон.
И к экономике. Российская экономика оказалась более готова, спад был меньше. чем у ведущих экономик, восстановились быстрее.
Первый вопрос задает «абсолютный дуайен» (старейшина, глава дипломатического корпуса) Вячеслав Терехов из «Интерфакса».
Спрашивает про работу ЦБ в условиях борьбы с пандемией.
Вот так это выглядит глазами Светы Рейтер
Путин жалуется, что до журналистов «далековато». И предлагает начать работать без долгих вступительных слов.
Путин вышел на сцену
Начинается! В зале заиграла торжественная музыка
На «России 24 продолжают рассказывать про формат. Традиционно сначала авторов вопросов выбирает Песков, но на каком-то этапе Путин начинает делать это сам. «Пока неясно, как скоро российский президент решится взять власть в свои руки», — шутит комментатор.
Также «Россия 24» снова напоминает про маски с «нано-серебром». При этом в зале большинство журналистов в обычных (на первый взгляд) одноразовых масках или в тканевых.
«Россия 24» подробно (и восторженно!) рассказывает об упомянутых Песковым одноразовых набалдашниках на микрофоны. После того, как журналист задал вопрос, набалдашник снимут и вручат ему в качестве памятного подарка. Ну такое.
Путин, сообщил Песков, появится в ближайшее время. Ждем
Пришел Дмитрий Песков. Напоминает о необходимости соблюдать «социальную дистанцию», менять раз в 1,5 — 2 часа маски и выключить телефоны. Обещает, что «набалдашник для микрофона» (ветрозащита) будет для каждого задающего вопрос новым. Рекомендует представляться тем, кого он не знает лично, и быть краткими.
На «России 24» говорят о том, что украинскому агентству «Униан» дают задавать вопросы (агрессивные!) каждый год — и это явно говорит о том, что слухи о модерировании вопросов на пресс-конфренциях сильно преувеличены. Ну посмотрим, дадут ли задать вопрос в этом году нашей Свете Рейтер или представителям других «иноагентов» — «Дождя» и «Радио Свобода».
Маски журналистам раздали тоже с «нано-серебром», рассказывает «Россия 24». За объяснением, что-такое нано-серебро, корреспондент предлагает обратиться к химикам.
Пять минут до начала. Не ждем, а готовимся
Пять минут до начала. Не ждем, а готовимся
На пресс-конференции, напомним, наша Света Рейтер. Действительно — легенда!
Всем привет! Надеюсь, что эти четыре часа пролетят легко и незаметно.
Следить за пресс-конференцией буду Григорий Левченко и Леся Самборская (это я, привет!).
И еще одна мера предосторожности из-за ковида