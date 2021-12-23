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Большая пресс-конференция Путина: уже 17-я… 😱 Президент отвечает на вопросы журналистов. Все самое интересное — в онлайне «Медузы»

Прямой эфир

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Что: ежегодная большая пресс-конференция Путина. Он отвечает в прямом эфире на вопросы журналистов в 17-й раз (совершенно верно).

Когда: начало в 12:00 по Москве.

Сколько: неизвестно, но точно очень долго. Телеканалы зарезервировали под пресс-конференцию три часа. В 2020 году пресс-конференция длилась 4,5 часа. Затем еще примерно полчаса Путин отвечал на вопросы журналистов кремлевского пула.

Где смотреть: в эфире «России 1», «России 24», Первого канала, НТВ, телеканала «Мир» и ОТР, а также на сайтах этих каналов. В эфире радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

О чем будут спрашивать независимые СМИ: украинский кризис, отношения с Западом и новые санкции, «иноагенты», возможная ликвидация «Мемориала»*, ковид и QR-коды, преследование Навального и его сторонников.

Будут ли на пресс-конференции «иноагенты»: аккредитацию получили журналисты «Дождя»*, «Радио Свободы»* и «Медузы» (хотя в РФ десятки «иноагентов»). Также на конференцию не позвали «Новую газету», объявив, что число участников ограничено из-за пандемии. Всего в конференции участвуют около 500 человек.

* Объявлены в РФ «иноагентами» (мы указываем это по требованию властей).