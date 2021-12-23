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Сперва — краткий пересказ всей пресс-конференции

Это приблизительный пересказ заявлений Путина на ежегодной пресс-конференции. Цитаты, в том числе оформленные от первого лица, необязательно дословные.

Российская экономика справилась с пандемией лучше многих стран. И упали меньше, и вышли быстрее. Пенсии и повышены, в строительстве рекорды. Правительство и Центробанк работают хорошо. Наказание за отказ от вакцинации вводить не нужно. И как в советское время — «шлеп-шлеп — и пошли» — прививки делать не нужно. Надо убеждать прививаться. И рожать детей тоже надо убеждать, объяснять, что большего счастья в мире не существует. О : сидельцы были, есть и будут, не надо совершать преступлений и прикрываться политикой. Закон об «иноагентах» придумали не в России, у нас он вообще либеральный. На Западе для них есть уголовная ответственность — «пятерочка». У нас . Пытки в колониях — не только в России, в других странах тоже так. Гарантии ненападения на Украину? Это НАТО пусть дает нам гарантии. Немедленно. И сейчас. Любимчиков среди министров нет, Мишустина в тайгу не беру, потому что кто тогда в лавке останется? Могу выступить адвокатом Деда Мороза, отношения с ним благообразные. Хайп — это нормально, но он не должен быть злым. Общения не хватает, как и любому человеку. Давно ни за кем не слежу — с тех пор как перестал быть директором ФСБ.

Теперь — главный вопрос, который не прозвучал

Путина так и не спросили про законопроект о QR-кодах. Как писала «Медуза», в администрации Кремля опасаются, что введение кодов может сказаться на рейтинге президента.

И наконец — СМИ, которым не дали задать вопросы

На пресс-конференцию позвали всего три СМИ, объявленных в России «иноагентами»: помимо «Медузы» — « » и « ». Им не дали задать ни одного вопроса. «Не дошла очередь, — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. — У „иноагентов“ не может быть никаких приоритетов». «А жаль», — ответила ему спецкор «Медузы» Света Рейтер.

А вот здесь — намного более подробно

Ежегодная пресс-конференция Путина — 2021 Как это было — со всеми подробностями

А вот здесь — намного более подробно

Ежегодная пресс-конференция Путина — 2021 Как это было — со всеми подробностями

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Фото на обложке: Сергей Карпухин / ТАСС / Scanpix / LETA