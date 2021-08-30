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Stand-Up Club #1 / Youtube

1 марта 2021 года

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Ютьюб-канал «Stand-Up Club #1» публикует 32-й выпуск юмористической программы «Разгоны». Один из участников, гражданин Беларуси родом из Азербайджана Идрак Мирзализаде рассказывает шутку об аренде жилья, высмеивая ксенофобию. Комик рассуждает о сложностях, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности при аренде, и шутит о русских.

Начало июня

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5 июня телеканал «Царьград» публикует материал о комике под заголовком «Стендап-комик оскорбил русских. Народ не стерпел: „Чемодан — вокзал — Баку“». В тот же день телеграм-канал «Двач» (более 500 тысяч подписчиков) пишет, что «Идрак Мирзализаде, который семь лет пытается получить российское гражданство, под аплодисменты зала оскорбил русскую нацию». 6 июня телеведущий Владимир Соловьев выпускает новый выпуск ютьюб-шоу «Соловьев Live», который называется «„Грязь под ногами“: Соловьев жестко прошелся по стендаперу, оскорбившему русских». Он призывает привлечь комика к ответственности по статье о возбуждении ненависти. Как отмечает Мирзализаде, Соловьев и «Царьград» рассказывают о его шутке, вырвав ее из контекста.

Также в июне

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Идрак Мирзализаде получает тысячи угроз в интернете. В Пензе мужчина выходит на одиночный пикет с фотографией комика и словами «Враг русского народа!». За голову Мирзализаде, по его словам, объявляют награду в размере 50 тысяч рублей. Двое мужчин избивают комика в Москве на Большой Никитской улице и требуют извинений.

30 июля

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Прокуратура Центрального административного округа Москвы составляет на Идрака Мирзализаде административный протокол по статье о возбуждении ненависти либо вражды (статья 20.3.1 КоАП РФ). В ведомстве говорят, что комик в своем выступлении «произнес высказывания, содержащие, согласно проведенному исследованию, лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности».

9 августа

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Таганский районный суд Москвы назначает Мирзализаде 10 суток административного ареста. Комик не признает вину, но извиняется перед теми, кого могла задеть его шутка. «Не имел намерения никого оскорблять, — сказал он в суде. — Выступление было юмористическим и направлено было, в первую очередь, в сторону высмеивания ксенофобии».

Также в августе

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13 августа комики, среди которых Руслан Белый, Данила Поперечный и Константин Пушкин, выпускают видеообращение и называют арест Мирзализаде «страшным прецедентом». «Шутка может не понравиться или обидеть. Но за шутку нельзя лишать свободы. Единственное, чего хотят комики, выходя на сцену, — чтобы люди смеялись», — сказано в описании к видео. 18 августа комики проводят в Москве концерт в поддержку Мирзализаде.

30 августа

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МВД России объявляет «нежелательным пребывание (проживание) в Российской Федерации гражданина Республики Беларусь Идрака Кахин оглы Мирзализаде, пожизненно» . МВД пошло на это из-за выступления комика, в котором он «допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство». В министерстве называют недопустимыми высказывания, «направленные на дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи». По данным ведомства, Мирзализаде неоднократно приезжал в Россию, а в марте 2021 года получил вид на жительство в РФ.

Закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», на который ссылается МВД, предусматривает, что иностранец, чье пребывание в России признали нежелательным, «обязан выехать из Российской Федерации». Источник ТАСС сообщает, что если Мирзализаде не уедет добровольно, то его депортируют. Друг Мирзализаде, комик Артур Чапарян говорит, что тот несколько дней назад уехал в Беларусь. Знакомый Мирзализаде сказал «Медиазоне. Беларусь», что сейчас комик «не в России и не в Беларуси»; другой знакомый добавил, что Мирзализаде в безопасности.

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Александр Бакланов