Комику Идраку Мирзализаде дали 10 суток ареста за шутку про русских

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Таганский суд Москвы назначил 10 суток административного ареста комику Идраку Мирзализаде по статье о возбуждении межнациональной вражды. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

Поводом к административному делу стало выступление Мирзализаде в программе «Разгоны» в марте 2021 года. Комик рассуждал о сложностях, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности при аренде квартиры, и пошутил про русских.

На заседании суда комик не признал своей вины. Он заверил, что его выступление напротив было направлено на высмеивание ксенофобии. Мирзализаде также извинился перед всеми, кого могла задеть шутка.

Ранее Мирзализаде заявлял, что его высказывание о русских раскритиковали, вырвав из контекста, телеканал «Царьград» и телеведущий Владимир Соловьев. После этого, по словам комика, он получил несколько тысяч угроз в интернете, а также подвергся нападению в Москве. По словам Мирзализаде, два человека ударили его и потребовали извинений за его шутку.

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