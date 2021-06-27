Комик Идрак Мирзализаде рассказал, что на него напали в Москве после травли из-за шутки

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Стендап-комик Идрак Мирзализаде заявил, что получил несколько тысяч угроз в интернете, а также подвергся нападению в центре Москвы.

Как сообщил он в своем инстаграме, это произошло после того, как фрагмент его мартовского выступления в юмористической программе «Разгоны» раскритиковали, вырвав из контекста, телеканал «Царьград» и журналист Владимир Соловьев. В нем он обсуждал тему ксенофобии и проблемы, с которыми сталкиваются люди не славянской внешности при съеме жилья в Москве.

«Информация была подана некоторыми СМИ так, будто я русофоб и оскорбляю русский народ», пишет комик. По его словам, он столкнулся с преследованием со стороны радикальных сообществ, которые систематически занимаются травлей обычных людей, «а сейчас перешли к тому, что платят деньги за нападения».

Мирзализаде также опубликовал свое новое выступление на ютьюбе. В нем он рассказывал, что за его голову была назначена награда в размере 50 тысяч рублей, а также продемонстрировал видеозапись самого нападения.

Идрак Мирзализаде — враг русского народа! (видео нападения в конце) Идрак

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