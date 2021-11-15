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Оксимирон выпустил клип на песню «Мох» — одну из двух новых композиций, попавших на релиз «Смутное время».

oxxxymironofficial

Вероятно, другой новый трек под названием «Колесо» тоже получит видео. На альбом уже и не смеем надеяться, хотя фанаты продолжают выстраивать конспирологические теории вокруг скорого выхода пластинки. Тем более Оксимирон, если верить Ксении Собчак, уже дал интервью Юрию Дудю — и это явно неспроста.

В новом треке музыкант сравнивает себя с вековым мхом, который всех переживет. А заодно пытается конкурировать с Моргенштерном, автором знаменитой строчки «*** [член] огромный как пенис». Оксимирон выступил чуть тоньше, но в том же жанре: «Мой *** [член] крепкий как хозяйственник». Аплодируем стоя, выступил как челюсть питекантропа! 👏👏👏

Так или иначе, хочется узнать: а был ли, собственно, альбом? И стоит ли вообще на что-то надеяться или чего-то ждать?

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