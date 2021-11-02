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После выхода нового клипа Оксимирона «Кто убил Марка?» многие с удивлением обнаружили, что рэперы Жиган и Джиган — это, оказывается, два разных человека.

Первый в 2011 году буквально поставил Оксимирона на колени, дал пощечину и заставил извиняться на камеру (после чего долго шантажировал рэпера этим компроматом). Об этом Мирон и читает в «Кто убил Марка?». Второй известен по мемам про «хавчик» и «На чилле, на расслабоне», а также трекам с Тимати и Егором Кридом. Если совсем коротко, для Оксимирона Джиган — бро, а Жиган — не бро.

Но объяснения в целом не очень помогают. Слушатели Оксимирона продолжают путать Жигана с невиновным Джиганом, который уже пожаловался, что ему заспамили личку инстаграма гневными сообщениями с требованиями извиниться перед автором «Горгорода».

В целом уровень путаницы можно оценить по мемам ниже. В них разницу между двумя рэперами объясняют на примере голливудских звезд и прочих знаменитостей. ⬇️

Как отличить Жигана от Джигана. Объясняем на мемах

Бонус!

Для тех, кто не только путает Жигана с Джиганом, но и Оксимирона — с главным редактором « ».

P. S. Еще один бонус

Если вы так и не поняли, кто Жиган, а кто — Джиган!

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой

Фото на обложке: Вова Жабриков / URA.RU / ТАСС, Сергей Фадеичев / ТАСС