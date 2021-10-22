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Вот уже семь лет — с самого основания «Медузы»! — мы пишем про альпака. Пишем много и с удовольствием. Полагаем, причины объяснять не нужно: ну потому что вы их вообще видели, а? Альпака улыбчивые, смешные, нежные, пушистые, — их хочется гладить и обнимать (тем более некоторые из них это дело очень даже любят). Словом, просто подарок. Но вместе с этим альпака — это еще и самые проблемные животные рубрики «Шапито».

Дело в том, что с русским языком у них свои, особенные отношения. И именно по их поводу нам приходит больше всего жалоб. Если большую «Медузу» в свое время ругали за Беларусь/Белоруссию, то «Шапито» — за то, что последние семь лет мы упорно следовали требованиям русского языка и не склоняли слово «альпака». За это время редакция получила тысячи едких комментариев на тему нашей тотальной безграмотности и невнимательности.

Те, кто знает, что альпака не склоняется, принимают это как данность. Лучей поддержки тут не дождешься! А остальные спешат посоветовать сменить корректора, редактора, автора и профессию заодно.

Казалось, ситуация уже не может стать хуже… Но 31 августа 2021 года мы выпустили шапито вот с таким заголовком:

То самое шапито

В Германии альпака погуляла с собакой. Простите за стихи в заголовке, но тут и правда душа поет!

То самое шапито

В Германии альпака погуляла с собакой. Простите за стихи в заголовке, но тут и правда душа поет!

И оно нас добило. Читатели (те самые, скромные и молчаливые) сообщили, что в заголовке нет никакой рифмы. Ведь слово «альпака» не только не склоняется. У него, как выяснилось, еще и ударение на последний слог. Да-да, все верно: мы пригрели на груди альпака…

И мы такие в этот момент: 😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡

Как же так получилось и что с этим делать? Мы не знаем! Но знает наш корректор Вилена Карякина — самый грамотный и строгий человек в редакции (а также хозяйка великолепной кошки Шпульки). Мы слушаем ее буквально во всем.

Невероятная кошка Шпулька Вилена Карякина

Вилена Карякина

корректор «Медузы»

Первое и главное — на этом этапе какой бы вариант написания мы ни выбрали, всегда найдутся недовольные. Слово «альпака», как и многие другие, претерпевает изменения в употреблении и проходит процесс укрепления в языке. Да, однозначный официальный вариант — «альпака», неизменяемое и с ударением на последний слог. Собственно, потому и не склоняется — это как Дюма или Дега. Если быть точнее, из этого слова хотели сделать что-то вроде несклоняемых «кенгуру», «фламинго» или «пони». Но люди есть люди!

Для нас совершенно естественно думать, что если слово заканчивается на «а» (и не обозначает какого-нибудь француза), его можно и нужно склонять. Разумеется, люди массово стали говорить об альпаках и про альпак. И тут словари дрогнули. К примеру, вот что пишет по этому поводу телеграм-канал «Адепт Розенталя»:

В 2012 году Российская академия наук выпустила 4-е издание «Русского орфографического словаря» под редакцией В. В. Лопатина. Эта книга была ориентиром для корректоров и редакторов. Она же служила базой для проверки слов на «Грамоте» и легла в основу онлайн-ресурса «Академос».

Последний — это официальный электронный словарь РАН, который постоянно дополняется. И после 2012 года некоторые рекомендации изменились. Привожу самые интересные из них.

Альпака

Почти во всех словарях говорится, что это несклоняемое слово и нужно ставить ударение на последний слог — «Здесь много милых альпака́».

Это расходится с тем, как говорит большинство.

Поэтому «Академос» обновляет рекомендацию и пишет, что теперь это слово склоняется, а ударение падает на предпоследний слог — «альпа́ка».

Не устояла даже строгая «Грамота.ру» — вот их свежайшая рекомендация: «По строгой литературной норме слово „альпака“ не склоняется, а ударение падает на последний слог („ферма альпака“). На практике в разговорной речи слово склоняют, а ударение ставят на второй слог („ферма альпак“). Некоторые словари допускают такое употребление в непринужденной речи».

Послабления — это, конечно, хорошо. Но нам-то что делать?

К счастью, Вилена все решила за нас — и решила в честь семилетия издания прекратить наши страдания. Так что можете нас поздравить: начиная с 22 октября «Медуза» официально склоняет альпак .

«Можем ли мы взять и проигнорировать правила русского языка? Можем, — посчитала Вилена. — Запросто. Речь у нас приятная и непринужденная — поступаем так, как нравится. И если моя индульгенция сойдет за подарок на день рождения, то кто я такая, чтобы этому противиться?»

Спасибо вам, дорогая Вилена и академики РАН, от всей «Медузы»! Одной проблемой меньше. Штош, и правда лучший подарок…

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой

Любитель альпак со стажем Максим Иванов