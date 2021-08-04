Любопытные альпака обследовали кошку. Но так и не поняли, кто это был

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Ситуация: в Нидерландах кошка прокралась на альпаковую ферму и решила познакомиться с ее обитателями. Альпака как-то даже растерялись — стали обнюхивать, внимательно осматривать и преследовать гостью. Кошка же вела себя как обычно, то есть гуляла и мирно щипала траву. Ну и один раз недовольно мяукнула на жителей фермы из-за нарушения личного пространства. В целом знакомство прошло успешно, но есть мнение, что альпака так и не поняли, кто это был.

ViralHog

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