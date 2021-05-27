Стриженые ламы похвастали телами: оказалось, к лету они вместе с альпака превращаются в меховой шар на тонких ножках

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Мы всякое видели за шесть лет работы над шапито, но, признаться, лысые ламы и альпака нас добили… Каждый апрель-май животных стригут к лету. Но без своего знаменитого густого и теплого меха они похожи на летающие головы на тонких ножках. Вот, взгляните сами!

ViralHog

Как пояснила женщина, ухаживающая за ламами и альпака из видео, животных хорошо кормят, хотя по ним и не скажешь. Просто мех — это 99% лам и альпака.

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