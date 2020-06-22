В Австралии полицейские отправились на обыск. Но на их пути встал альпака Алан

В Австралии альпака по кличке Алан (с выдающимися зубами!) попытался помешать обыску дома. Животное перегородило путь полицейскому автомобилю. Удивленные полицейские записали инцидент на видео. Бо́льшую часть ролика сотрудники полиции просто смеялись и шутили: «Да это же сторожевой альпака». В конце концов обыск провести удалось. Но все время, пока шел обыск, Алан не спускал с полицейских глаз.











Напишите нам