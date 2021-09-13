Альпака вычислили шпиона в своих рядах. Он провалил приветственное обнюхивание

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Альпака с фермы в Нидерландах вычислили шпиона, попытавшегося внедриться в их сообщество. На поле, где гуляют жители фермы, оставили игрушечного альпака, чтобы посмотреть, какую реакцию он вызовет.

Самозванцу не удалось никого обмануть, он сразу же вызвал подозрения. Сперва животные решили поприветствовать новичка, а потом, учуяв что-то неладное, принялись осторожно его обнюхивать (кое-кого смутило, что игрушка стоит неподвижно). Альпака всей толпой подошли к импостеру — и в страхе разбежались, когда поняли, что имеют дело с жалкой имитацией.

В общем, 1:0 в пользу сообразительных альпака!

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой