В Германии альпака погуляла с собакой. Простите за стихи в заголовке, но тут и правда душа поет!

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Пока мы сидим в офисах, кто-то живет свою лучшую жизнь — и начинает утро с прогулки с собаками и альпака на ферме в Германии. Как это выглядит: альпака выгуливает свою подругу по кличке Эбби где-то в поле — животные соединены общим поводком. Впрочем, тут можно поспорить, кто кого выгуливает.

ViralHog

Друзья то и дело останавливаются, чтобы немного отдохнуть и полюбоваться природой. К ним время от времени присоединяются другие животные, а иногда и сама хозяйка. По ее словам, Эбби и альпака живут там же на ферме. Они давно друг к другу привыкли — и только рады возможности вместе прогуляться.

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