«Кем регулируется портал App Store? Искусственным интеллектом, людьми с Марса?» Глава комиссии по защите суверенитета попытался разобраться, от чего нужно защищать суверенитет. Прямо на слушании с Apple

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Помните, как Марка Цукерберга вызывали на слушания в Конгресс США? Когда еще один из конгрессменов перепутал Facebook и Twitter. Так вот, в России сняли ремейк с участием представителей Apple и Google. Их вызвали во временную комиссию Совета Федерации по защите государственного суверенитета. Поводом стал отказ удалить приложения «Навальный» и из цифровых магазинов.

В телеграм-канале «А000МР97» выложили трехминутный фрагмент слушания с обсуждением App Store. И там все ровно так, как вы себе представляете — глава комиссии Андрей Климов пытается разобраться, что такое и кто управляет цифровым магазином Apple. Или, как говорит сам Климов, «порталом».

Вопросы главы комиссии по защите суверенитета звучали примерно так:

имеет ли «портал» App Store отношение к Apple или вообще никакого?

на чьи средства он содержится и в чью организационную систему входит?

на основании чьих инструкций и правил он действует?

Помимо прочего Климов перебивал представительницу Apple Дарью Ермолину, говорил, что «все понимает», и следом просил «уточнить для стенограммы», не регулируется ли «портал App Store искусственным интеллектом, людьми с Марса». Глава комиссии отметил, что это не суд и не прокуратура, а ему просто «хотелось бы разобраться».

Вероятно, вопросы про людей с Марса стали последней каплей — Apple и Google сдались и убрали приложение «Навальный» из цифровых магазинов App Store и Google Play в России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков такое решение одобрил.

Кроме того, Apple отключила для российских пользователей функцию «Частный узел», позволявшую шифровать трафик и обходить блокировки.

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