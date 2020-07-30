Graeme Jennings / CNP / ZUMA / Scanpix / LETA

Главы Facebook, Google, Apple и Amazon дали показания в Конгрессе США по антимонопольному делу — компании подозревают в злоупотреблении положением на рынке. В целом слушания были довольно напряженными, а претензии — небезосновательными. Тот же Facebook обвинили в попытке «убрать соперника» при покупке Instagram, а Apple припомнили удаление конкурентных мобильных приложений от сторонних разработчиков.

Но не обошлось и без странностей. К примеру, конгрессмен Джим Сенсенбреннер перепутал Facebook с Twitter. И это притом, что представители Twitter в слушаниях даже не участвовали!

Сенсенбреннер обратился к представлявшему Facebook Марку Цукербергу по поводу бана Дональда Трампа-младшего, которого на 12 часов заблокировали в твиттере из-за дезинформации о СOVID-19. В посте было видео с рекламой гидроксихлорохина — его рекламировали как лекарство от коронавируса. Сенсенбреннер отметил, что сам бы не стал принимать гидроксихлорохин, но, по его сведениям, споры об эффективности лекарства все еще идут. А значит, это легитимная часть дискуссии.

Сенсенбреннер рассуждал о твите Трампа-младшего около минуты, Цукерберг же терпеливо выслушивал все претензии. Ответ главы Facebook был прост: «Конгрессмен… Ну, во-первых, для ясности — думаю, то, о чем вы говорите, может иметь отношение к Twitter. Так что мне тяжело говорить на эту тему». Цукерберг пояснил, что Facebook также запрещает контент, который может нанести вред пользователям соцсети и увеличить риски заражения COVID-19.