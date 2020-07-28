Дональда Трампа-младшего на 12 часов заблокировали в твиттере за дезинформацию о COVID-19

Twitter на 12 часов заблокировал аккаунт Дональда Трампа-младшего, сына президента США, после твита, который нарушает политику соцсети по дезинформации о СOVID-19. Об этом пишет Vice.

На время блокировки Трамп-младший не сможет публиковать новые твиты, лайкать и ретвитить других. При этом личные сообщения ему по-прежнему доступны.

Представитель Twitter сказал, что аккаунт заблокировали до тех пор, пока твит не будет удален (что произойдет, если в течение 12 часов, на которые заблокировали аккаунт Трампа-младшего, он не удалит твит, не уточняется).

В твите, из-за которого временно забанили Трампа-младшего, было видео, где гидроксихлорохин рекламировался как «лекарство» от COVID-19. По ссылке на пост Трампа-младшего на момент публикации новости открывалось уведомление, что твит недоступен, поскольку нарушает правила соцсети.

В мае 2020 года Twitter отметил несколько твитов президента США Дональда Трампа как недостоверные, доступ к твитам не ограничивался.

После этого Трамп поручил правительству уточнить условия, при которых интернет-компании освобождаются от ответственности за опубликованную пользователями информацию, и при этом могут ограничивать доступ к вредоносному, по мнению компаний, контенту.