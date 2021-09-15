«К ним очень много вопросов». Совет Федерации вызвал представителей Google и Apple на заседание комиссии по защите суверенитета
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Совет Федерации направил официальные письма в Google и Apple с требованием отправить своих представителей на заседание комиссии по суверенитету. Об этом РИА Новости сообщил глава комиссии Андрей Климов.
По словам Климова, компании находятся в зоне внимания сенаторов, и «к ним накопилось очень много вопросов».
Решено вынести на обсуждение комиссии вопросы, связанные с вмешательством со стороны американских цифровых платформ в выборы в Государственную думу РФ.
Заседание пройдет 16 сентября, накануне выборов.
В начале сентября Роскомнадзор потребовал от Apple и Google (а также от Cloudflare и Cisco) не предоставлять проекту «Умное голосование» возможности для обхода блокировок в России. В ведомстве заявили, что неисполнение требования будет расцениваться как иностранное вмешательство в предстоящие выборы в Госдуму.