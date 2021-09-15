«К ним очень много вопросов». Совет Федерации вызвал представителей Google и Apple на заседание комиссии по защите суверенитета

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Совет Федерации направил официальные письма в Google и Apple с требованием отправить своих представителей на заседание комиссии по суверенитету. Об этом РИА Новости сообщил глава комиссии Андрей Климов.

По словам Климова, компании находятся в зоне внимания сенаторов, и «к ним накопилось очень много вопросов».

Решено вынести на обсуждение комиссии вопросы, связанные с вмешательством со стороны американских цифровых платформ в выборы в Государственную думу РФ.

Заседание пройдет 16 сентября, накануне выборов.

В начале сентября Роскомнадзор потребовал от Apple и Google (а также от Cloudflare и Cisco) не предоставлять проекту возможности для обхода блокировок в России. В ведомстве заявили, что неисполнение требования будет расцениваться как иностранное вмешательство в предстоящие выборы в Госдуму.

Читайте также

Власти России несколько месяцев пытаются запретить «Умное голосование». Они дошли до угроз Google и Apple Цепочка событий

Читайте также

Власти России несколько месяцев пытаются запретить «Умное голосование». Они дошли до угроз Google и Apple Цепочка событий

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой