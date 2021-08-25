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Музыкальный марафон «Агенты лета» стремительно движется к финалу, но у нас еще много сюрпризов! Ежедневно в будни с 1 июня по 31 августа на сайте «Медузы» — премьеры, специальные выступления и обращения артистов в адрес их любимого издания-«иноагента». Помочь «Медузе» разовым или регулярным пожертвованием можно тут.

Друзья, пришла пора признаться (лучше повода уже точно не будет). Группа СБПЧ — это главный внутренний мем отдела культуры «Медузы». По ощущениям (специально мы, конечно, не считали), ни у одной из музыкальных групп не было столько премьер на «Медузе», сколько у СБПЧ.

Каждый раз, когда у нас появляется очередная возможность первыми презентовать что-нибудь новенькое от группы, редакционный чат взрывается шутками, как бы повежливее отказать ребятам в публикации, ведь сколько уже можно-то! И раз за разом — основательно отсмеявшись — мы капитулируем. Потому что уж очень их любим.

Какое же счастье, что это взаимно! Сегодня в марафоне «Агенты лета» — лидер СБПЧ Кирилл Иванов, который посвятил «Медузе» песню «В покое». Еще одну нашу любимую.

Кирилл Иванов

Привет, друзья! Меня зовут Кирилл Иванов, я музыкант группы «Самое большое простое число». И я хотел бы сказать несколько слов поддержки сайту «Медуза».

Это невероятная глупость, несправедливость, бред и ерунда, что «Медузу» включили в список «иноагентов». С другой стороны, в каком-то смысле теперь это даже почетно. В такие странные, перевернутые с ног на голову времена мы живем. Но как писал Бродский: «Знал бы Ирод, что чем он сильней, тем верней, неизбежнее чудо». И мы на него все надеемся.

«Медуза» — это прекрасное издание, лучший новостной портал страны. И я надеюсь и верю, что с вами все будет хорошо. Как писал [поэт Джон] Китс: «В прекрасном — правда, в правде — красота».

Я бы хотел посвятить «Медузе» песню «В покое». Мне бы очень хотелось, чтобы и «Медузу», и всех нас наконец оставили в покое.

Meduza

СБПЧ «В покое»

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