Ник Кейв, Земфира, Тима Белорусских, СБПЧ и «CIAO 2020» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: самая обсуждаемая пластинка сезона от Земфиры, сборник российско-итальянской дружбы «CIAO 2020», Ник Кейв во всей красе, Хаски и Тима Белорусских в неожиданных амплуа, а также отличная новая группа Settlers из Петербурга.
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Ник Кейв и Уоррен Эллис «White Elephant»
Пока Россия слушает одну единственную пластинку, англоязычный мир взбудоражен внезапным альбомом Ника Кейва. История вроде стандартная: скучая на локдауне, музыкант призвал своего давнего напарника по The Bad Seeds и Grinderman и записал, разумеется, тайно, восемь песен, в которых даже прошелся по текущей повестке. Например, в метафорическом «Белом слоне» нетрудно разглядеть отсылки к движению Black Lives Matter, убийству Джорджа Флойда и сносу памятников в США. Кейв давно доказал свое право на место в пантеоне величайших творцов современности — он может экспериментировать и исследовать песенную форму как ему вздумается, и это всегда будет встречено поклонниками благосклонно. Как заправский ремесленник, он это и делает, попутно выдавая величественные и пронзительные — как в первый раз — вещи, уводящие нас все выше и выше, к неизбежному «королевству в небесах».
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Земфира «Снег идет»
Слушать новый альбом Земфиры неловко и некомфортно. С одной стороны, это очень крепко выстроенная и умело сыгранная музыка. Можно, конечно, попенять на самоповторы и отсутствие свежих идей: вот тебе цитата из Цоя, вот посвящение Маккартни, а вот очередная поделка под Radiohead (какой у нас год на дворе?). Да, аранжировки несколько старомодны, но исполнение здесь безупречное — за что поклон всем участникам записи.
С другой стороны, на фоне всего этого лирика выглядит совсем не выигрышно и заметно проваливается. Земфира как всегда откровенна, местами надменна, но как только она садится в воображаемое кресло на приеме у психоаналитика, заявляя: «Я окей», то сразу же начинаешь сильно тревожиться, понимая, что, нет, очень даже не окей.
Глаз дергается, таблетки кончаются, веду себя скверно, все время на грани, боюсь сорваться и лопнуть от злости, нам гореть в аду, нам сойти с ума. Натуральные записки со дна. Доходит даже до жалобной отповеди покойной маме. Быть свидетелем этого исследования пограничных состояний не очень-то уютно, а у психоаналитиков за такое и вовсе предусмотрена почасовая оплата.
Финал оставляет нас с будто бы всеочищающим снегом, фразой «Всему свое время» и открытым вопросом, насколько «Бордерлайн» вообще актуальная и своевременная работа. Тут-то бы и соблазнительно повторить вердикт, вынесенный «Медузой» еще два года назад, но, по правде говоря, хочется не сбрасывать певицу с парохода современности, а искренне пожалеть и поддержать. Но Земфира еще перед выходом альбома нас предупреждала, что она злой человек — ей наши утешения не нужны.
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Niletto Niletti e Claudia Cocca «Crush»
Официальный саундтрек, возможно, лучшего новогоднего шоу в истории Первого канала наконец добрался до стриминговых сервисов. Здесь многие российские шлягеры, бережно и любовно переведенные и переосмысленные в традициях итальянской эстрады 1980-х, зазвучали даже лучше самих себя оригинальных.
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Бхима и Хаски «Смола»
Битмейкер-соавтор «Хошхонога» уговорил Хаски на немыслимое: приодеться в костюм, спеть с автотюном и полетать на бетонной плите.
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СБПЧ «В покое»
Не самый обязательный, но, как и все, что выходит из-под пера группы Кирилла Иванова и Жени Борзых, милый и стильный релиз — словно передышка перед бурей или эскиз на будущее. Главное, что они рады, а значит непобедимы. Нельзя не отметить и то, что в последнее время им особенно удаются медленные красивые баллады.
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Wolf Alice «The Last Man On Earth»
Первый пробник долгожданного третьего альбома Wolf Alice (он получил название «Blue Weekend», выйдет 11 июня) немало озадачивает. Похоже, вчерашние лондонские оторвы повзрослели, остепенились и слегка опреснились — на смену жужжащим гитарам пришли вкрадчивые клавишные с помпезными битловскими оркестровками. Впрочем кто сказал, что это плохо?
Тима Белорусских «Тает еще»
За короткое время некогда главная молодежная поп-звезда Беларуси, Тима Белорусских, успел вляпаться в некрасивую историю с наркотиками, разойтись с лейблом, принесшим ему славу, лишиться значительного медийного ресурса… и выпустить трек, который звучит интереснее, чем львиная доля его прежних хитов. Он сегодня снова здесь «в роли утопающего», но он, кажется, тот еще.
Lost Horizons «Every Beat That Passed»
Бывший басист Cocteau Twins и нынешний глава симпатичного английского лейбла Bella Union Саймон Реймонд проворачивает тот же трюк, что и его коллега Ричард Расселл из XL Recordings (см. проект Everything Is Recorded) — записывает сольник, где в каждом треке поет новый приглашенный артист. В лучший момент пластинки — в дуэте со шведской артисткой Джулией Рингдаль, скрывающейся за псевдонимом Kavi Kwai — во время припева ощутимо мерещится тень Лиз Фрейзер.
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Balthazar «Losers»
Пройти мимо пятого альбома бельгийских инди-модников не позволяет хотя бы обложка со Ждуном. Ну, и безусловно прилипчивые треки самопровозглашенных лузеров на пороге великих свершений.
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Settlers «Голымба»
Новая мини-сенсация из Петербурга — проект семи молодых музыкантов, оборачивающих русские народные мотивы в изысканный джаз-фьюжн. В песне «Голымба», например, переосмыслена казацкая хороводная песня. Это всего лишь пятый сингл Settlers, доступный в стримингах — и все они великолепны. С нетерпением ждем дебютного альбома!