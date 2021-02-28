Ник Кейв, Земфира, Тима Белорусских, СБПЧ и «CIAO 2020» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Земфира «Снег идет»

Слушать новый альбом Земфиры неловко и некомфортно. С одной стороны, это очень крепко выстроенная и умело сыгранная музыка. Можно, конечно, попенять на самоповторы и отсутствие свежих идей: вот тебе цитата из Цоя, вот посвящение Маккартни, а вот очередная поделка под Radiohead (какой у нас год на дворе?). Да, аранжировки несколько старомодны, но исполнение здесь безупречное — за что поклон всем участникам записи.

С другой стороны, на фоне всего этого лирика выглядит совсем не выигрышно и заметно проваливается. Земфира как всегда откровенна, местами надменна, но как только она садится в воображаемое кресло на приеме у психоаналитика, заявляя: «Я окей», то сразу же начинаешь сильно тревожиться, понимая, что, нет, очень даже не окей.

Глаз дергается, таблетки кончаются, веду себя скверно, все время на грани, боюсь сорваться и лопнуть от злости, нам гореть в аду, нам сойти с ума. Натуральные записки со дна. Доходит даже до жалобной отповеди покойной маме. Быть свидетелем этого исследования пограничных состояний не очень-то уютно, а у психоаналитиков за такое и вовсе предусмотрена почасовая оплата.

Финал оставляет нас с будто бы всеочищающим снегом, фразой «Всему свое время» и открытым вопросом, насколько «Бордерлайн» вообще актуальная и своевременная работа. Тут-то бы и соблазнительно повторить вердикт, вынесенный «Медузой» еще два года назад, но, по правде говоря, хочется не сбрасывать певицу с парохода современности, а искренне пожалеть и поддержать. Но Земфира еще перед выходом альбома нас предупреждала, что она злой человек — ей наши утешения не нужны.

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