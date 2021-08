«Агентам лета» не хватало только панк-классики на аккордеоне. Посмотрите клип певицы Рашель Гарнье из Нью-Йорка

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Музыкальный марафон «Агенты лета» снова с вами. Каждый будний день в течение всего лета 2021 года на сайте вашего любимого издания-«иноагента» — премьеры, специальные выступления и обращения музыкантов о ситуации с независимыми СМИ в России. Поддержать «Медузу», оформив разовое или регулярное пожертвование, можно тут.

В который раз уже за эти три месяца «Агенты лета» оказываются в Нью-Йорке. Сегодня нам оттуда шлет привет певица Рашель Гарнье, виртуозная аккордеонистка, которую для России открыл Александр Чепарухин, продюсер нашего марафона. С «Медузой» она поделилась нежным кавером на классический панк-номер «You Canʼt Put Your Arms Around A Memory», сочиненным ныне покойным сооснователем американской группы New York Dolls Джонни Сандерсом. Разумеется, Рашель сыграла его на аккордеоне! А еще она записала очень эмоциональное обращение в поддержку «Медузы». Спасибо!

Рашель Гарнье

Привет из Нью-Йорка!

«You Canʼt Put Your Arms Around A Memory» — одна из самых моих любимых песен всех времен. Ее написал легенда панка Джонни Сандерс и выпустил в 1978 году вместе со своей группой The Heartbreakers. Боб Дилан называл ее песней, которую он хотел бы написать сам. Это очень простая, нежная и обнадеживающая мелодия о потере, одиночестве, невидимых, но глубоких ранах и неизбежной правде, которая ударяет тебя головой об стену.

Но что прошло, то прошло. А цветы все равно будут продолжать расти, даже на поле среди костей. Это видео посвящается всем, кого мы потеряли в пандемию. Я записывала его в пижаме у себя дома во время локдауна. На карантине я не особо много занималась музыкой, никаких онлайн-концертов. Но к концу 2020-го сделала серию музыкальных видео, документирующих события этого года. И вот одно из них.

Мне сложно и практически невозможно представить, какая сейчас ситуация в России. Мне посчастливилось выступать с концертами в России несколько лет назад, путешествовать из Москвы в Казань, встречать разных людей, познавать их жизни, дух, энергию, чувство юмора, стойкость, красоту и культуру. И особенно мне повезло встретить Сашу Чепарухина — настоящего поборника музыки, искусства и человечности. Я горжусь тем, что могу называть Сашу своим другом и благодарю за то, что он пригласил меня поделиться музыкой в рамках марафона «Медузы».

В мире сейчас хватает кризисов: глобальное потепление, пожары, репрессии, расизм, вымирание, ненависть, голод, сексизм, преступность. Есть множество злодеев, замышляющих планы по разрушению мира, которые выглядят как плохие персонажи из мультфильмов. Но правда в том, что они реальны, и сила, которой они обладают, влияет на всех нас.

Чтобы изменить ситуацию к лучшему, граждане всего мира должны иметь возможность видеть, слышать и читать честные истории, настоящие новости, чтобы знать что в действительности происходит и в России. Мы должны пользоваться современными технологиями как связующим инструментом во имя свободы, единства и человечности. «Медузе» нужна ваша поддержка — как одному из немногих по-настоящему независимых новостных изданий в России. Спасибо за ваш вклад, даже небольшая сумма помогает.

