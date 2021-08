Дуэт сестер-ингушек The Aftermath исполняет песню на английском языке в марафоне «Агенты лета» Почувствуйте битловские флюиды на фоне дворянской усадьбы

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Сегодня к марафону присоединяется дуэт The Aftermath Фатимы и Таиты Матиевых, сестер удивительной судьбы — уроженок Чечни, ингушек по национальности и космополитов по духу. Они сочиняют и поют по-английски, совсем в духе The Beatles и The Rolling Stones, любовь к которым им с детства привил отец. Чтобы заниматься музыкой, сестры переехали в Москву, где уже выпустили три альбома.

В нашем марафоне Фатима и Таита Матиевы представляют композицию «How Can I Find You» — минималистичную (как у Леннона), мелодичную (как у Маккартни) и по-летнему романтичную (как и положено «Агентам лета»). Видео на нее было снято в этом июле в бывшей дворянской усадьбе Свиблово на северо-востоке Москвы. На пианино дуэту аккомпанирует Наталья Скворцова.

Фатима Матиева

«How Can I Find You» — песня из нашего альбома «Charming October». Это песня о поиске, о том, как не хватает рядом того, с кем даже и не встречался никогда… Клип снят в Москве, в саду усадьбы Свиблово, что на высоком берегу Яузы.

Мы родились и жили в Грозном до войны и во время войны, периодически выезжая в Ингушетию к родственникам. В августе 1996 года во время штурма Грозного мы с семьей и соседями девять дней провели в подвале. Окончательно уехали из Грозного в 1999 году в Ингушетию. Мы ингушки по национальности. Наш папа всю жизнь занимается наукой. Он первый доктор физико-математических наук среди ингушей, академик РАЕН. Ну и как многие физики-математики, очень любит хорошую музыку, он и познакомил нас с The Beatles, The Rolling Stones, Фрэнком Синатрой и т. д. Мама домохозяйка, всегда занималась семьей, всегда поддерживала папу в его деятельности и воспитывала четырех детей. Она любит живопись, прекрасно рисует, хотя никогда этому не училась. Мы с Таитой отличницы. Окончили школу с золотой медалью. Высшее образование получили в Ингушетии. Моя специальность — английский язык и экономика, а Таита — математик. Таита позже получила степень кандидата физико-математических наук.

В Москву переехали в 2008 году для того, чтобы заниматься музыкой, в Ингушетии это было практически невозможно. Музыкального образования у нас нет. Мы с детства были помешаны на музыке, мечтали сами сочинять как Леннон/Маккартни и создать свою группу. Но это было так нереально, мы не писали песен, никто из нас не играл ни на одном инструменте, и некому было вообще что-нибудь подсказать в музыкальном плане. Мы жили в своем вымышленном мире, а все вокруг нас — в другом. Так, должно быть, чувствует себя инопланетянин, случайно попавший на Землю. Но неожиданно это произошло. Мы начали писать песни, музыку и слова. Текст записывали в блокнот, а мелодия и гармония были в голове. Через какое-то время у Таиты появилась гитара, и она начала заниматься по самоучителю. Помню, когда она в первый раз подобрала аккорды к одной из наших песен, это было так круто, что мы долго не могли успокоиться и поверить в это. В Москве у нас вышло три авторских альбома. В последнем альбоме «The Fugitive Kind» («Из породы беглецов») приняли участие такие известные джазовые музыканты, как Игорь Бутман и Аркадий Шилклопер. Альбом вышел в конце 2018 года на лейбле Игоря Бутмана.

Выражаем слова поддержки «Медузе», сопереживаем, шлем позитивные флюиды, надеемся и верим, что все скоро образуется. Как пел Джон Леннон, «and the world will be as one».

The Aftermath Duo

Фото Фатимы Матиевой: Татьяна Гориловски