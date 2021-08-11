«Посадили солдат, показали серию, обсудили. И это работает» Российским военным показывают «Бесогона» Никиты Михалкова. Чтобы они знали, как отличить правду от фейка

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Заместитель министра обороны РФ, генерал-полковник Андрей Картаполов в интервью «Аргументам и фактам» рассказал, как российских солдат учат отличать правду от фейков. Итак, записывайте…

«Стараемся меньше давать текстового материала. Во-первых, это уже никому не интересно, потому широко используем, к примеру, передачи наших публицистов, экспертов. Например, цикл „Бесогон“ Никиты Михалкова. Посадили солдат, показали серию, обсудили. И это работает. У них есть интерес. Используем „Уроки русского“ Захара Прилепина. У нас есть обязательный к просмотру перечень кинофильмов, утвержденный министром обороны, и обязательной литературы, куда входят произведения, формирующие нормальное сознание воина-патриота».

Мы, авторы никому неинтересных текстовых материалов: 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏

Но в чем-то Картаполов прав. Способности отличать правду от фейков действительно можно поучиться у Никиты Михалкова. К примеру, режиссер разглядел компьютерную графику на протестах в Беларуси (там, где ее не было) и не дал себя обмануть Биллу Гейтсу с его чипированием (упс: Михалков привился от коронавируса в конце апреля 2021-го).

Ну а со списком рекомендуемых к просмотру фильмов можно ознакомиться вот здесь. В него попали современные картины вроде «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «28 панфиловцев» и «Легенды № 17», а также советская классика: «В бой идут одни старики», «Семнадцать мгновений весны» и «А зори здесь тихие».

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Фото в анонсе: Артем Геодакян / ТАСС