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«Бесогон» возвращается в телеэфир! Ну а мы пересматриваем лучшие моменты передачи Никиты Михалкова. Ведь это же просто шедевры

Источник: Meduza

Авторская передача Никиты Михалкова «БесогонТВ» после «многочисленных просьб» вернется в эфир «России 24» — и случится это уже 6 марта. В мае 2020 года канал снял передачу с эфира после выпуска с конспирологическими теориями о коронавирусе, Билле Гейтсе и чипировании. На майских праздниках зрителям покажут выпуски «Бесогона», которые до этого выходили только на ютьюбе Михалкова. Режиссер пообещал, что возвращение передачи в эфир «России 24» «никак не изменит смысла и температуры разговоров со зрителями». По этому случаю предлагаем вспомнить, за что все так любят «БесогонТВ» — и заодно насладиться лучшими, так сказать, моментами. Многие цитаты вырваны из контекста, но так даже смешнее. Все равно ждать 6 марта нет уже совсем никаких сил!