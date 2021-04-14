У актеров Маколея Калкина и Бренды Сонг родился сын. Они давно к этому шли: возили кошку в коляске, нянчили чужих детей, завели рыбок, попугая и сиба-ину

Best Image / BACKGRID / Vida Press

Forgive us, excusez-nous, atvainojamies, простите! Мы по страшной ошибке ничего не написали о том, что звезда «Один дома» Маколей Калкин и его девушка, актриса Бренда Сонг, 5 апреля впервые стали родителями (пара рассказала об этом лишь неделю спустя).

Последние несколько лет «Медуза» пристально следила за приключениями Калкина, которых, прямо скажем, было немало. К примеру, в 2018 году мы сообщили, что он сменил имя на Маколей Маколей Калкин Калкин. А тут — ребенок. В общем, нам очень стыдно, исправляемся!

Ребенок получил имя Дакота Сонг Калкин — в честь сестры Калкина, которую в 2008 году сбила машина. Пара «очень рада» рождению сына, по их словам, мальчик здоров и счастлив. Однако фотографий ребенка пока нет — не до этого.

Калкин и Сонг, с которой он познакомился в 2017 году во время съемок «Мальчишника в Таиланде», давно шли к тому, чтобы стать родителями. Сам Калкин готовился к роли отца как минимум с 2019 года. Вот старый снимок, на котором актер держит на руках младенца (в соцсетях его выдают за первое фото его сына, но это не так).

А в 2020 году Калкин и Сонг гуляли по улице с коляской. Правда, в коляске сидел не ребенок, а их кошка. Внушительная, нужно заметить!

TheImageDirect.com / Vida Press

А еще дома у Калкина и Сонг живут рыбки, попугай, три кошки и сиба-ину, — и, кажется, все получали от пары заслуженную любовь и заботу. У Сонг в инстаграме даже есть отдельная папка для сторис с животными под названием «Мои дети». Так что, можно считать, к появлению ребенка пара была готова.