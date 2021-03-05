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В ночь на 1 марта на внешней стене закрытой , где в 1895-1897 годах отбывал заключение ирландский драматург и поэт Оскар Уайльд, появилось граффити, похожее на работу анонимного художника Бэнкси. На нем изображен заключенный в тюремной робе, спускающийся по веревке, которая сверху выглядит как связанные простыни, а снизу — как длинный лист бумаги, тянущийся из печатной машинки. Внешне нарисованный заключенный, как замечает BBC News, похож на Оскара Уайльда.

Ben Stansall / AFP / Scanpix / LETA

Спустя три дня Бэнкси подтвердил предположения СМИ о том, что на стене тюрьмы появилась именно его новая работа, — и опубликовал в инстаграме и на своем сайте видео под названием . Ролик начинается как одна из телепрограмм американского живописца Боба Росса, который рассказывал в своих передачах о том, как создавать картины. Затем на записи появляется человек с трафаретом и баллончиками краски, который создает граффити на тюремной стене, при этом голос Росса продолжает звучать за кадром.

Оскар Уайльд провел в этой тюрьме два года по обвинению в «грубой непристойности» с мужчинами — драматурга приговорили к каторжным работам после того, как раскрылся его роман с лордом Альфредом Дугласом. После освобождения Уайльд написал поэму «Баллада Редингской тюрьмы» о жестокости викторианской пенитенциарной системы.

В 2013 году Редингскую тюрьму закрыли, а в 2019 году выставили на продажу. После срыва сделки о продаже здания в 2020 году, власти Рединга предложили превратить тюрьму в художественный комплекс. Но, как отмечает Sky News, против этого выступил владелец здания — министерство юстиции. До 15 марта министерство решит, станет ли тюрьма новым культурным пространством.