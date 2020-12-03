🐨Коала не смогла дождаться Рождества, поэтому вломилась в чужой дом и залезла на елку. Но жильцы быстро смекнули, что это не простое украшение!

Рождественские чудеса продолжаются: сперва в ветвях живой елки на площади у Рокфеллеровского центра в Нью-Йорке нашли милого глазастого сычика. Теперь в Аделаиде, городе в штате Южная Австралия, коала вломилась в чужой дом, залезла на елку и стала изображать из себя украшение. Слезать она напрочь отказывалась.

Жильцам дома пришлось звонить в специальную службу по спасению коал, но там сперва подумали, что это какой-то розыгрыш. Специалисты приехали по вызову и сняли животное с рождественской елки. Коале, которую назвали Дафни, это категорически не понравилось: та начала цепляться за ветки, ронять украшения и недовольно храпеть (да, именно так коалы выражают негодование!).

Вскоре Дафни сняли с елки и отпустили на волю. Будем надеяться, в праздничном настроении.

Guardian Australia