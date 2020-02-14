Гитарист Queen Брайан Мэй дал сольный концерт для очень флегматичной коалы. Ее недавно спасли от пожаров 🐨

Мы не знаем, что это за коала, но музыку для нее играет сооснователь и гитарист группы Queen Брайан Мэй.

Ну ладно — знаем! Эту коалу зовут Медведь, ее спасли от австралийских пожаров. Мэй познакомился с животным во время визита в ветеринарную больницу штата Квинсленд. При встрече музыкант исполнил для Медведя гитарное соло. Тот сидел у Мэя на плече и слушал, но никак не реагировал. Позже гитарист похвастался новым другом в инстаграме, где опубликовал запись своего мини-концерта и много-много фотографий, на которых обнимает коал.