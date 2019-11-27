Спасенная из огня коала Льюис стала всеобщим любимцем. К сожалению, у этой истории грустный финал

В «Шапито» есть правило — не писать о смертях. Мы нарушаем его лишь в исключительных случаях. Сейчас как раз один из таких. На прошлой неделе «Медуза» рассказала о храброй австралийке Тони Доэрти. Она увидела коалу посреди горящего леса и без раздумий бросилась ей на помощь. Животное завернули в рубашку и отвезли в специальный приют, где ему оказали помощь. «Это был просто естественный инстинкт», — так Доэрти описывала свой поступок. Коалу назвали Элленборо Льюисом, в честь внука ее спасительницы.

Спасение коалы Льюиса Meduza

О подвиге Тони Доэрти писали издания и пользователи по всему миру. За судьбу коалы переживали сотни тысяч людей.

К сожалению, ожоги оказались слишком сильными. В приюте решили усыпить Льюиса, чтобы облегчить его страдания. Смерть коалы тоже стала моментом единения, в соцсетях запустили хэштег #RIPLewis. Поклонники Льюиса как могут прощаются со своим любимцем — кто словами, а кто рисунками.

Многие прикрепляют к своим постам фотографию обгоревшей коалы. Но это другая коала, которую зовут Питер. Питер как раз идет на поправку — к тому же, он уже нашел семью и новый дом.

Покойся с миром, малыш Льюис. 🐨

Максим Иванов