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шапито

«Просто естественный инстинкт». Австралийка без раздумий бросилась в огонь, чтобы спасти коалу

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В Австралии сильные природные пожары, огнем охвачены сотни гектаров, на части территории страны введено чрезвычайное положение. От пожаров страдают не только люди, но и животные, которым гораздо труднее перебраться в безопасное место. К счастью, люди не бросают их в беде. Жительница Австралии Тони Доэрти, увидев коалу посреди огня, не раздумывая бросилась ей на помощь. Доэрти завернула животное в свою рубашку и отвезла в специальный приют. «Да, это был просто естественный инстинкт», — говорит Доэрти о своем поступке. Коала идет на поправку. Кстати, теперь у него (коала мужского пола) есть имя — Льюис.
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