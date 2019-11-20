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«Просто естественный инстинкт». Австралийка без раздумий бросилась в огонь, чтобы спасти коалу
1 минута
11:11, 20 ноября 2019
В Австралии сильные природные пожары, огнем охвачены сотни гектаров, на части территории страны
введено чрезвычайное положение
. От пожаров страдают не только люди, но и животные, которым гораздо труднее перебраться в безопасное место. К счастью,
люди не бросают их
в беде. Жительница Австралии Тони Доэрти, увидев коалу посреди огня, не раздумывая бросилась ей на помощь. Доэрти завернула животное в свою рубашку и отвезла в специальный приют. «Да, это был просто естественный инстинкт», — говорит Доэрти о своем поступке. Коала идет на поправку. Кстати, теперь у него (коала мужского пола) есть имя — Льюис.
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