Помните коалу Льюиса, которого спасала из огня храбрая австралийка Тони Доэрти? У этой истории грустный финал: Льюис умер от ожогов еще в ноябре 2019 года. Увы, не он один — всего из-за пожаров в Австралии погибло более миллиарда животных.

Шестилетнего мальчика Оуэна Колли из штата Массачусетс очень расстроили эти новости — ему захотелось во что бы то ни стало помочь умирающим животным. Тем более для его семьи Австралия имела особое значение, ведь отец Оуэна вырос в Сиднее. Да и сам мальчик там прожил пару месяцев.

Но чем тут помочь, если леса горят в Австралии, а ты живешь в США? Колли и его родители запустили кампанию по сбору средств на борьбу с австралийскими пожарами. Деньги пойдут спасателям из Нового Южного Уэльса.

В обмен на пожертвования суммой от 50 австралийских долларов семья Колли дарила фигурки коал из глины. На лепку каждой такой коалы уходит от трех до четырех минут, после чего их обжигают в печи в течение 17 минут. Оуэн утверждает, что лепка — это его любимая часть всей благотворительной кампании.

Изначально планировалось собрать всего тысячу австралийских долларов, но за неделю мальчику и его родителям пожертвовали более 250 тысяч (примерно 174 тысячи долларов).

Игрушечные коалы стали настолько популярны, что у их создателей закончилась глина. Тогда мама Оуэна скупила всю глину в радиусе 30 километров. Позже к Колли присоединились друзья, которые помогли с лепкой новых фигурок.

Помощь семьи Колли пришлась как нельзя кстати. Спасатели объявили в своем фейсбуке, что им нужны дополнительные средства на борьбу с пожарами и устранение их последствий. По их словам, на те же 50 австралийских долларов можно купить клетку для поссума. Поэтому Колли надеются, что их примеру последуют и другие.

Максим Иванов