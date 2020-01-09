Из-за пожаров в Австралии погибло более миллиарда животных

В результате сильных лесных пожаров, продолжающихся в Австралии с осени 2019 года, погибло около миллиарда животных. Такие данные привел профессор Сиднейского университета Крис Дикман.

По подсчетам Дикмана, на начало января только в штате Новый Южный Уэльс погибло 800 миллионов животных. По всей стране, считает он, жертвами пожаров стали не менее одного миллиарда особей.

В своих подсчетах Дикман учитывает млекопитающих, птиц и рептилий, которые погибли как непосредственно от огня, так и из-за изменения среды обитания, вызванной пожарами.

По состоянию на начало января, лесные пожары уничтожили растительность на территории около 10 миллионов гектаров в Австралии. Сгорели сотни домов, погибли более 20 человек.

Наиболее сильно пострадал штат Новый Южный Уэльс. По предварительным данным, пишет Bloomberg, в этом штате погибло до 30% популяции коал.