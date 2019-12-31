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Лесные пожары в Австралии. Фотография
11:14, 31 декабря 2019
Источник: Meduza
Зарево от природных пожаров в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Леса на юго-востоке Австралии начали гореть несколько месяцев назад при сухой и ветреной погоде. С тех пор огонь
уничтожил
не менее четырех миллионов гектаров леса, погибли 11 человек. Сейчас пожары продолжаются в четырех австралийских штатах, только в Новом Южном Уэльсе и Виктории
обнаружено
около 200 очагов возгорания. В канун Нового года из-за распространения огня
оказались
заблокированы выезды из прибрежных городов, и тысячи местных жителей перебрались на пляжи. Власти подключили к борьбе с пожарами и эвакуации людей военные корабли и вертолеты.
Saeed Khan / AFP / Scanpix / LETA
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