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Лесные пожары в Австралии. Фотография

Источник: Meduza
Зарево от природных пожаров в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Леса на юго-востоке Австралии начали гореть несколько месяцев назад при сухой и ветреной погоде. С тех пор огонь <a href="https://www.bbc.com/news/world-australia-50951043" target="_blank">уничтожил</a> не менее четырех миллионов гектаров леса, погибли 11 человек. Сейчас пожары продолжаются в четырех австралийских штатах, только в Новом Южном Уэльсе и Виктории <a href="https://www.reuters.com/article/us-australia-bushfires/thousands-trapped-on-australian-beaches-by-dangerous-bushfires-idUSKBN1YY1I3?feedType=RSS&amp;feedName=topNews" target="_blank">обнаружено</a> около 200 очагов возгорания. В канун Нового года из-за распространения огня <a href="https://www.theguardian.com/australia-news/2019/dec/31/australia-bushfires-towns-devastated-and-lives-lost-as-blazes-turn-the-sky-red" target="_blank">оказались</a> заблокированы выезды из прибрежных городов, и тысячи местных жителей перебрались на пляжи. Власти подключили к борьбе с пожарами и эвакуации людей военные корабли и вертолеты.
Зарево от природных пожаров в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Леса на юго-востоке Австралии начали гореть несколько месяцев назад при сухой и ветреной погоде. С тех пор огонь уничтожил не менее четырех миллионов гектаров леса, погибли 11 человек. Сейчас пожары продолжаются в четырех австралийских штатах, только в Новом Южном Уэльсе и Виктории обнаружено около 200 очагов возгорания. В канун Нового года из-за распространения огня оказались заблокированы выезды из прибрежных городов, и тысячи местных жителей перебрались на пляжи. Власти подключили к борьбе с пожарами и эвакуации людей военные корабли и вертолеты.
Saeed Khan / AFP / Scanpix / LETA