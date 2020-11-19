Каждый год жители Нью-Йорка любуются на живую рождественскую елку на площади у Рокфеллеровского центра — она считается главной елкой в городе. Обычно туда привозят пышные и красивые деревья.

Однако в этом году при транспортировке праздничной ели что-то пошло не так. Поэтому теперь на площади стоит слегка побитая и облезлая ель.

Ньюйоркцы принялись шутить, что так даже лучше. В конце концов, дерево отлично отражает весь 2020 год. Но рождественское чудо все-таки случилось: рабочие, устанавливавшие ель, нашли среди ветвей маленького североамериканского мохноногого сычика.

Птица, судя по всему, провела там три дня без еды и воды, пока дерево везли в Нью-Йорк. В общей сложности сыч преодолел почти 300 километров. Птицу отвезли в специализированный центр спасения животных. Там ее напоили, накормили мышами и отогрели.

Осмотр ветеринара показал, что с сычом все в порядке — к счастью, обошлось без переломов. Совсем скоро Рокфеллер (а именно так его и назвали) окончательно поправится и тогда его выпустят на волю.