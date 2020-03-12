Как вы относитесь к совятам? Никак?! Сейчас мы это исправим! Они пушистые и спят, как люди

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Пришла весна. А значит, у сов вылупились птенцы — совята-пуховички. И они чрезвычайно милые, не правда ли?

Весной совят-пуховичков можно встретить бегающими в парках и скверах. «Совята — большие путешественники, и даже не умея летать, будучи еще в пуху, они умудряются прогуливаться по территории», — говорит руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин.

Как себя вести при встрече с совенком? Вот несколько советов:

Не трогайте птенца, если он здоров и ему не угрожает опасность. Совята покидают гнезда, еще не умея летать. Они бегают по земле, взбираются на деревья и учатся перепархивать с ветки на ветку. Не надо забирать таких совят домой, думая, что они потерялись.

Не кормите птенца. Совята еще не умеют добывать себе пищу, но родители продолжают заботиться о них и после того, как они покинули гнездо. Если вы не видите рядом взрослых птиц, возможно, они затаились и ждут, когда вы уйдете.

Держите подальше собаку. Кошка тоже может причинить совенку вред. И другие птицы тоже (например, вороны).

Если птенец травмирован, обратитесь за помощью к ветеринарам, которые специализируются на лечении птиц.

Перерыв на совят!

А что происходит, если совята все-таки попадают к людям? В Краснодаре в конце февраля нашли трех птенцов (мама-сова решила завести потомство до наступления весны). Из-за недостатка солнца и пищи они были ослаблены, а еще у них были искривлены лапки. Совят взялась выхаживать организатор краснодарской группы по спасению диких птиц Маритта Чотчаева. Птенцам сделали операцию по выпрямлению лап, сейчас они проходят курс реабилитации, а потом их научат охотиться и выпустят назад в дикую природу.

Посмотрите, насколько они великолепны!

Все еще равнодушны к совятам? Последняя попытка!

Вот как совята едят…

Вот как готовятся впервые выйти из гнезда…

Вот как пугаются грома…

А вот как спят!