Мы выяснили, что «Медуза» почти ничего не писала про утконосов. Это катастрофа, срочно ее исправляем 🙏

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«Медуза» годами восторгалась улыбчивыми квокками и флегматичными капибарами. Неоднократно писала о миниатюрных дикдиках и обманчиво очаровательных (а на самом деле смертоносных!) черноногих кошках. За пять лет существования издания мы упоминали даже аксолотлей, перегузн и канчиль. Но знаете, кого совсем обделили вниманием? Утконосов. Мы позабыли об утконосах. Поэтому этот материал следует начать с извинений. Простите нас, дорогие утконосы. Исправляемся!

А теперь по пунктам. Пункт первый: утконосы великолепны . Ведут ночной образ жизни, спят в норах, большую часть времени проводят в прудах и реках Австралии и Тасмании (по суше передвигаются предельно неловко!). По натуре одиночки.

Doug McCutcheon / Alamy / Vida Press

Как утконоса ни фотографируй, все можно ставить на обложку журнала Vogue. Все дело в благородном клюве, который помогает этим животным улавливать электрические сигналы. Они полагаются на этот клюв при охоте. То есть утконосы буквально чувствуют, как под водой сокращаются мышцы их будущей добычи: головастиков, червей, моллюсков, ракообразных. Клюв хорош, тут не поспорить. Настолько хорош, что ученые 18 века сперва приняли чучела утконосов за чучела бобров, которым приделали утиный клюв. Были неправы! Но ошибиться и правда легко — хвост-то вполне бобриный.

Пункт второй: слишком умиляться все же не стоит . Да, зубов у утконосов нет, зато есть ядовитые роговые шпоры на задних лапах. У самок эти шпоры в какой-то момент отпадают, а вот самцы живут с ними всю жизнь. К хорошим новостям: утконос при всем желании не сможет убить человека . Но это не значит, что утконосов стоит дразнить — их яд все равно вызывает аллергическую реакцию и резко повышает чувствительность к боли. Противоядия нет. В общем, остерегайтесь. На всякий случай запомните: слух и зрение у утконосов так себе. То ли дело обоняние.

Arco Images / Alamy / Vida Press

Пункт третий, самый главный: утконосы будто созданы из противоречий . Их вроде бы относят к млекопитающим, но они, так уж вышло, откладывают яйца. У них есть молочные железы, но нет сосков. Тут возникают проблемы: молоко в итоге течет прямо на брюшко самки — в специальную складку, откуда его слизывают детеныши. Так и живут. Температура тела у утконосов примерно как у рептилий — низкая, в среднем около 32°. Но речь, напомним, о млекопитающих. Словом, кто угодно запутается.

Ну и чтобы утконосы окончательно нас простили за годы молчания, публикуем подборку лучших видео с их участием (и обязуемся впредь не игнорировать их в шапито-повестке). Наслаждайтесь.

Что будет, если пощекотать утконоса

Cute Creatures Great And Small

Игривого утконоса кормят с рук

Cute Creatures Great And Small

Утконоса Джорджа наконец-то отпускают на волю

Taronga Zoo Sydney

Утконос наслаждается теплым австралийским деньком

TimsVids

Коротко об эволюции утконосов

National Geographic

Утконосы живут своей утконосьей жизнью (а люди их снимают)

Pets & Animals

Инструкция: как нарисовать утконоса

How to Draw a Platypus How2DrawAnimals

Еще одна инструкция: как нарисовать БОЛЕЕ милого утконоса

HowtoDrawEasyThings

Напоследок: прилипчивая утконосья песня

Axtell Expressions

Максим Иванов