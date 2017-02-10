шапито

Смотрите, это же крошечный дикдик со смешным носом

Meduza
12:28, 10 февраля 2017

В Честерском зоопарке недалеко от Ливерпуля родился дикдик по имени Танос. Его мама умерла вскоре после родов, и теперь за сиротой ухаживают сотрудники зоопарка.

Танос в высоту всего 19 сантиметров (взрослые дикдики достигают 30-40 сантиметров). Он такой маленький, что весы, которые используются в зоопарке, не могут измерить его вес. А еще у него смешной нос!

Таноса кормят из бутылочки пять раз в день. Он чувствует себя хорошо. Через несколько месяцев его надеются перевести к другим дикдикам, живущим в зоопарке.

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