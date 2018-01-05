Аксолотль, нетопырь и канчиль. Самые уродливые (но милые) звери в мире Очень субъективный рейтинг «Медузы»

Панголины, как и броненосцы, наводят ужас своей чешуей. Роговые чешуйки покрывают почти все тело панголина, а в тех местах, где ее нет, у них появляется короткая жесткая шерсть. В качестве еды — и заодно для гигиены — панголины используют муравьев. Насекомые забираются под чешуйки, кусают животное, выделяя муравьиную кислоту, и таким образом очищают его броню. Когда панголин решит, что его тело достаточно чистое, он хладнокровно расправляется с муравьями — давит их своими чешуйками.