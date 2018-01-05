шапито
Аксолотль, нетопырь и канчиль. Самые уродливые (но милые) звери в мире Очень субъективный рейтинг «Медузы»
Год назад рубрика «Шапито» составила субъективный топ лучших животных. В него предсказуемо вошли вомбат, панда, альпака, лемур и другие популярные в соцсетях животные (а победили — не кошки и не собаки!). Но мы решили, что будет несправедливо обойти стороной тех, кто, может, выглядит и не столь приветливо, как капибара, но все равно остается милым и забавным зверем.
8. Перегузна
Перегузна (или перевязка) — близкая родственница степного хорька. У перегузны вытянутое тельце с длинным хвостом и очень необычный окрас: темно-коричневый, с белыми полосками на морде и оранжевыми пятнами на спине, а хвост и вовсе трехцветный! Когда перегузна злится, она превращается в маленького скунса — зверек прикрывается своим хвостом и распыляет ужасно пахнущий секрет из анальной железы.
Уродливость: ★✩✩✩✩
Обаяние: ★✩✩✩✩
7. Панголин
Панголины, как и броненосцы, наводят ужас своей чешуей. Роговые чешуйки покрывают почти все тело панголина, а в тех местах, где ее нет, у них появляется короткая жесткая шерсть. В качестве еды — и заодно для гигиены — панголины используют муравьев. Насекомые забираются под чешуйки, кусают животное, выделяя муравьиную кислоту, и таким образом очищают его броню. Когда панголин решит, что его тело достаточно чистое, он хладнокровно расправляется с муравьями — давит их своими чешуйками.
Уродливость: ★★★✩✩
Обаяние: ★★✩✩✩
6. Канчиль
У канчиля несколько названий: мышиный олень, малый оленек, малый канчиль. И, в общем-то, они все объясняют: канчиль выглядит как ребенок грызуна и олененка Бэмби. В высоту канчиль вырастает до 25 сантиметров, а весит всего два килограмма.
Уродливость: ★★✩✩✩
Обаяние: ★★★✩✩
5. Цепкохвостый дикобраз
Цепкохвостый дикобраз медлителен, любит поспать и живет на деревьях — прямо как ленивец. Они даже внешне похожи!
Уродливость: ★★★✩✩
Обаяние: ★★★★✩
4. Губач
Медведь, обитающий в Индии, Пакистане, Непале и Бутане, из-за своего своеобразного внешнего вида получил название «губач». Еще его называют «медведем-ленивцем», хотя уместнее было бы «медведь-муравьед» — в рацион губача входят разнообразные насекомые, которых он добывает, разрушая муравейники и термитники. Помимо насекомых губач любит мед, фрукты и кукурузу.
Уродливость: ★★★★✩
Обаяние: ★★✩✩✩
3. Аксолотль
Аксолотль — очень сложное существо. Технически это личинка амбистомы — саламандры, которая обитает в Северной и Южной Америках. Из-за недостатка гормонов аксолотль очень быстро достигает половой зрелости и не успевает превратиться из личинки во взрослую особь. При этом он способен размножаться. Ученые отмечают, что превращение аксолотля в амбистому можно вызывать искусственно, поместив его в более прохладную среду. А еще про аксолотлей много думал герой одноименного рассказа Хулио Кортасара.
Уродливость: ★★★★✩
Обаяние: ★★★★★
2. Летучие мыши
Почти все виды летучих мышей выглядят как настоящий ночной кошмар — у подковоносов жуткие наросты вокруг ноздрей, нетопыри похожи на гремлинов, а вампировые мыши селятся группой по несколько сотен особей и питаются свежей кровью млекопитающих. Но и эти кровожадные малыши могут быть очаровательными — уплетать банан или играть с погремушками.
Уродливость: ★★★★★
Обаяние: ★★★✩✩
1. Мадагаскарская руконожка
Руконожка — это лемур, который очень сильно отличается от своих сородичей. У зверя большие лысые уши, длинные пальцы с большими когтями и очень страшная мордочка. Другое название руконожки — ай-ай или айе-айе. Мальгаши, живущие на Мадагаскаре, не произносят вслух название этого зверя и ужасно боятся его. Согласно их преданиям, человека, убившего руконожку, ждет гибель. Ай-ай находятся под угрозой вымирания, на Мадагаскаре для них создают специальные резервации, в которые не пускают местных жителей.
Уродливость: ★★★★★
Обаяние: ★✩✩✩✩