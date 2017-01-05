В рубрике «Шапито» постоянно появляются милые животные — кошки, собаки, квокки, вомбаты, панды и многие другие. Пришло время определиться, кто из них лучше. «Медуза» составила максимально субъективный топ-20 милых животных, и даже рискнула не поставить на первую строчку кошек.

20. Броненосец

Начнем с горькой правды: броненосцы очень страшные. Они выглядят как огромные волосатые сколопендры.

Но под суровой броней скрывается игривое существо, которое любит плескаться в воде и смешно размахивать ушами.

Cute Armadillo Taking A Bath! WorldBirdSanctuary

19. Альпака

Альпака похожа на овцу, только с длинной шеей и смешной прической. У них очень мягкая шерсть, так что они лучшие существа для объятий.

Cute alpaca eats cherry and spits out pip voodooalpaca

18. Ополовник

Длиннохвостая синица — ужасно милая птица, которую можно встретить в городском парке. У взрослых особей абсолютно круглая, совершенно белая и очень пушистая голова — больше всего они похожи на анимешных тварей из фильмов Миядзаки. В полете длиннохвостые синицы напоминают летающие чупа-чупсы.

И конечно, эти птицы смешно называются — ополовники! А еще они очень быстро двигаются, поэтому любоваться ими лучше в статике.

Фото: Arco Images GmbH / Alamy / Vida Press

17. Большая панда

Было бы преступлением не включить в топ-20 панд. Панды прекрасны, и они больше не вымирают.

Toronto Zoo Giant Panda vs. Snowman Toronto Zoo

16. Вомбат

Вомбаты выглядят очень неуклюже, но на деле они большие игруны. А еще у них очень плотная задняя часть тела — ею они отбиваются от нападающих.

Happiest wombat ever goes crazy if you stop petting her Buzz60

15. Фенек

Фенек — миниатюрная лисица с большими ушами. Фенеки быстро бегают, прижимая уши к телу, и смешно пищат.

Fennecs are absolutely crazy thedizzyedge

14. Морская свинка

Некоторые индейцы, жившие в Перу, поклонялись морским свинкам. Индейцев нетрудно понять: можно целый день смотреть, как едят маленькие грызуны, и это все равно не надоест.

Om Nom Nom — Cute Guinea Pigs Eating Cuteness Overload

13. Сурикат

Сурикаты существа неглупые (в отличие от тех же морских свинок), но птицам дронго удается их обманывать. Однако это ни в коем случае не повод не любить сурикатов.

Drongo Bird Tricks Meerkats — Africa — BBC BBC Earth

12. Квокка

Квокки — «самые счастливые существа на Земле»: их мордочки устроены так, что кажется, будто они всегда улыбаются. Квокки любопытны и дружелюбны, но встречаются лишь на нескольких островах в Австралии.

Quimby, the Curious Little Quokka Sara Kate Raymond

11. Летучая лисица

Скажем честно: мы очень мало знаем о летучих лисицах. Несмотря на отталкивающую внешность (все-таки это дальний родственник летучих мышей), лисицы довольно попискивают, когда их гладят. Одного этого достаточно, чтобы считать их крайне милыми.

Juvenile bat squeaks while being petted. Megabattie

10. Ленивец

Ленивцы удивительные существа. Если присмотреться, можно увидеть, что они выглядят отнюдь не мило (сравните с котятами — никакого сходства). Тем не менее, им каким-то образом удается заставить нас относиться к ним с теплотой.

Cute Baby Sloths Learn To Climb Barcroft TV

9. Кошачий лемур

У лемуров полосатые хвосты, и несмотря на то, что это ночные животные, они любят солнечное тепло. А еще они научились использовать себе во благо людей (по крайней мере двух этих мальчиков).

Kids Pet and Communicate with Lemur DailyPicksandFlicks

8. Короткоухий слоновый прыгунчик

Это маленькое и крайне нелепое существо врывается в рейтинг благодаря своим тоненьким лапкам, пушистому телу, длинному носу и еще более длинному хвосту. Прыгунчик!

Round eared sengi eat a worm — Video in HD MKROXTON

7. Коала

Вы замечали, что у коал два больших пальца? А-а-а-а-а!

Koala joey runs over for belly tickles and cuddles Symbio Wildlife Park

6. Малая панда

Да простят нас большие панды, но их рыжие родственники оказались выше в рейтинге. Потому что у малых панд есть длинный пушистый хвост, а смотритель в зоопарке может, не опасаясь за свою жизнь и здоровье, играть сразу с тремя из них.

Red Pandas are obsessed with apple〜リンゴに夢中のレッサーパンダ Mmovies21

5. Калан

Морские выдры грациозны и в воде, и на суше. Они плавают, перемещая детенышей на себе, и держатся за лапы друг с другом.

Sea Otters Milo and Tanu Holding Paws Vancouver Aquarium

4. Кошка

Животные, которые своим эгоизмом смогли покорить половину человечества: «Открой дверь, не знаю зачем». Самовлюбленные и бесстрашные. Вы и так все про них знаете.

FEARLESS CATS 😹 23 Badass Cats Who Will Amaze You [Funny Pets] Funny Pets

3. Собака

То, что собаки оказались выше кошек в рейтинге самых милых животных, — какое-то недоразумение. Кошки, конечно, милее.

Но, к сожалению, мы не слышали историй о кошке, которая ложилась под поезд, чтобы просто поддержать своего раненого друга. Про собак слышали.

NEW VIDEO: Saving Miley: a MUST SEE rescue + a video update ONE year later!!! Please share. Hope For Paws — Official Rescue Channel

2. Капибара

Капибары, крупнейшие грызуны на земле. Миролюбивые, флегматичные животные, которым плевать даже на соседство с крокодилами. Если вы не любите капибар, то вы, видимо, в принципе неспособны любить.

A Capybara Familyʼs Day at Play | Deadly Game Nat Geo WILD

1. Гепард

Когда мы обещали, что рейтинг возглавят не кошки, мы были честны лишь наполовину. Гепарды не только идеальные хищники, но и удивительно ласковые животные.

На этом видео гепарды вылизывают друг друга и ученого Дольфа Волкера, спят у него на руках и очень громко урчат.

Camping Inside A Cheetah Enclosure | Big Cats Snuggle Cuddle Purr Groom And Sleep With Friend Dolph C. Volker

А здесь гепард наслаждается легкими почесываниями от нервных сурикатов.

African Cheetah Versus Meerkats | Big Cat Gets Small Animal to Groom Him & Then Purrs | Loves It Dolph C. Volker

Самые быстрые наземные млекопитающие оказались под угрозой исчезновения — в мире осталось всего чуть больше семи тысяч особей. В 1975 году их было вдвое больше.