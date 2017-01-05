20 лучших животных в мире. Самый субъективный топ «Медузы» На первом месте — не кошки!
В рубрике «Шапито» постоянно появляются милые животные — кошки, собаки, квокки, вомбаты, панды и многие другие. Пришло время определиться, кто из них лучше. «Медуза» составила максимально субъективный топ-20 милых животных, и даже рискнула не поставить на первую строчку кошек.
20. Броненосец
Начнем с горькой правды: броненосцы очень страшные. Они выглядят как огромные волосатые сколопендры.
Но под суровой броней скрывается игривое существо, которое любит плескаться в воде и смешно размахивать ушами.
19. Альпака
Альпака похожа на овцу, только с длинной шеей и смешной прической. У них очень мягкая шерсть, так что они лучшие существа для объятий.
18. Ополовник
Длиннохвостая синица — ужасно милая птица, которую можно встретить в городском парке. У взрослых особей абсолютно круглая, совершенно белая и очень пушистая голова — больше всего они похожи на анимешных тварей из фильмов Миядзаки. В полете длиннохвостые синицы напоминают летающие чупа-чупсы.
И конечно, эти птицы смешно называются — ополовники! А еще они очень быстро двигаются, поэтому любоваться ими лучше в статике.
17. Большая панда
Было бы преступлением не включить в топ-20 панд. Панды прекрасны, и они больше не вымирают.
16. Вомбат
Вомбаты выглядят очень неуклюже, но на деле они большие игруны. А еще у них очень плотная задняя часть тела — ею они отбиваются от нападающих.
15. Фенек
Фенек — миниатюрная лисица с большими ушами. Фенеки быстро бегают, прижимая уши к телу, и смешно пищат.
14. Морская свинка
Некоторые индейцы, жившие в Перу, поклонялись морским свинкам. Индейцев нетрудно понять: можно целый день смотреть, как едят маленькие грызуны, и это все равно не надоест.
13. Сурикат
Сурикаты существа неглупые (в отличие от тех же морских свинок), но птицам дронго удается их обманывать. Однако это ни в коем случае не повод не любить сурикатов.
12. Квокка
Квокки — «самые счастливые существа на Земле»: их мордочки устроены так, что кажется, будто они всегда улыбаются. Квокки любопытны и дружелюбны, но встречаются лишь на нескольких островах в Австралии.
11. Летучая лисица
Скажем честно: мы очень мало знаем о летучих лисицах. Несмотря на отталкивающую внешность (все-таки это дальний родственник летучих мышей), лисицы довольно попискивают, когда их гладят. Одного этого достаточно, чтобы считать их крайне милыми.
10. Ленивец
Ленивцы удивительные существа. Если присмотреться, можно увидеть, что они выглядят отнюдь не мило (сравните с котятами — никакого сходства). Тем не менее, им каким-то образом удается заставить нас относиться к ним с теплотой.
9. Кошачий лемур
У лемуров полосатые хвосты, и несмотря на то, что это ночные животные, они любят солнечное тепло. А еще они научились использовать себе во благо людей (по крайней мере двух этих мальчиков).
8. Короткоухий слоновый прыгунчик
Это маленькое и крайне нелепое существо врывается в рейтинг благодаря своим тоненьким лапкам, пушистому телу, длинному носу и еще более длинному хвосту. Прыгунчик!
7. Коала
Вы замечали, что у коал два больших пальца? А-а-а-а-а!
6. Малая панда
Да простят нас большие панды, но их рыжие родственники оказались выше в рейтинге. Потому что у малых панд есть длинный пушистый хвост, а смотритель в зоопарке может, не опасаясь за свою жизнь и здоровье, играть сразу с тремя из них.
5. Калан
Морские выдры грациозны и в воде, и на суше. Они плавают, перемещая детенышей на себе, и держатся за лапы друг с другом.
4. Кошка
Животные, которые своим эгоизмом смогли покорить половину человечества: «Открой дверь, не знаю зачем». Самовлюбленные и бесстрашные. Вы и так все про них знаете.
3. Собака
То, что собаки оказались выше кошек в рейтинге самых милых животных, — какое-то недоразумение. Кошки, конечно, милее.
Но, к сожалению, мы не слышали историй о кошке, которая ложилась под поезд, чтобы просто поддержать своего раненого друга. Про собак слышали.
2. Капибара
Капибары, крупнейшие грызуны на земле. Миролюбивые, флегматичные животные, которым плевать даже на соседство с крокодилами. Если вы не любите капибар, то вы, видимо, в принципе неспособны любить.
1. Гепард
Когда мы обещали, что рейтинг возглавят не кошки, мы были честны лишь наполовину. Гепарды не только идеальные хищники, но и удивительно ласковые животные.
На этом видео гепарды вылизывают друг друга и ученого Дольфа Волкера, спят у него на руках и очень громко урчат.
А здесь гепард наслаждается легкими почесываниями от нервных сурикатов.
Самые быстрые наземные млекопитающие оказались под угрозой исчезновения — в мире осталось всего чуть больше семи тысяч особей. В 1975 году их было вдвое больше.