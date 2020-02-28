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В конце февраля «Медуза» извинялась перед утконосами за недостаточное освещение их утконосьей жизни. В случае с красными (малыми) пандами редакция решила сработать на упреждение. Во-первых, красных панд никогда не бывает много. И на них всегда приятно поглядеть! Во-вторых, есть легитимный повод — выяснилось, что китайские красные панды и гималайские красные панды это два разных вида красных панд. Разделение этих видов прошло около 250 тысяч лет назад. И прежде чем мы продолжим, полюбуйтесь на то, как эти самые панды радуются выпавшему снегу.

The Cincinnati Zoo & Botanical Garden

Начнем с важного: как отличить китайских красных панд от гималайских. У китайских более багровый мех, а кольца на хвосте более отчетливые. У гималайских же мордочки и хвостовые кольца посветлее.

Слева — красная гималайская панда, а справа — китайская

Китайские красные панды живут на севере Мьянмы, юго-западе Тибета, а также в китайских провинциях Сычуань и Юньнань. А гималайские красные панды освоили Непал, Индию, Бутан и юг Тибета. Досуг у панд обоих видов вот такой: они лазят по деревьям, грызут бамбук и спят в дуплах деревьев (свернувшись калачиком!).

Но немного отвлечемся: срочный перерыв на утконоса!

Зоологи уже давно предполагали, что китайские и гималайские красные панды — это два разных вида. Но только сейчас китайские ученые сумели подтвердить эти предположения. Для этого они проанализировали ДНК 65 панд.

Всего в мире живет около 10 тысяч красных панд. Теперь, когда мы знаем, что они делятся на разные виды, их можно считать еще более редкими.

И чтобы не заканчивать на грустной ноте, покажем вам снимки этих малышей. Попробуйте угадать, какая из них гималайская панда, а какая — китайская.

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Максим Иванов