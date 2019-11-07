Сова по имени Микото похожа на печеную картошечку. 🦉 И вообще она великолепна — катается на велосипеде, примеряет шапки
Знакомьтесь, это сова Микото, она живет в Японии. Микото — необычная птица. Конечно, как и все совы она умеет летать. Но зачем тратить силы, если можно прокатиться на велосипеде? Пусть хозяин крутит педали!
И нет, это не единичный случай — в блоге Микото в твиттере можно найти с десяток подобных видео. Из-за окраса оперения сову сравнивают с печеной картошкой. Хотя, честно говоря, птица больше похожа на белый хлеб с маком.
Кстати, на машине Микото тоже каталась!
Микото будто бы совсем не стесняется камер. Наоборот, позирует и улыбается, пока ее ласкают.
Хозяин время от времени делает Микото прически. У нее на голове закрепляют перья (и ей идет!).
Теплая розовая шапочка у нее тоже есть!
Микото часто прячется под одеялом — видимо, так уютнее. Но вообще она спит в картонной коробке.
А вот так сова принимает ванну.
Настроение: смотреть в окно, размышляя о будущем. С головы хозяина обзор получше!