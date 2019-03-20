Противостояние века: спор упрямой коалы и вежливого австралийца 🐨

Австралийский винодел Тим Уитроу рассказал о столкновении с любопытной коалой, решившей отдохнуть в его машине.

18 марта Уитроу вместе с собакой приехал осмотреть виноградники; дверь в автомобиль он оставил открытой, чтобы питомец мог выбраться наружу. Когда австралиец вернулся к машине, то обнаружил на заднем сиденье прохлаждающуюся коалу (работал кондиционер).

Уитроу сделал с животным селфи и попытался выгнать из салона. Винодел вежливо уговаривал коалу покинуть автомобиль, гладил по голове, предлагал попить воду из бутылки. Но все оказалось зря — от Уитроу лишь небрежно отмахнулись.

В конце концов упрямое животное переползло на переднее кресло, исцарапало приборную панель — и только тогда покинуло машину.