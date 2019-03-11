Австралия — отличное место для полетов на параплане. Конечно, если не брать в расчет драчливых кенгуру, встречающих вас при приземлении.

ViralHog

При снижении австралиец Джонатан Бишоп не сразу заметил подбегающих к нему животных. Бишоп вежливо поздоровался, но кенгуру не обратили внимания на слова парапланериста. Один из них полез в драку — и убежал только после того, как австралиец перешел к оскорблениям. «Гребаные кенгуру», — пробормотал им вслед Бишоп.